Hasta el volcán nos amenaza

En este país un drama le quita protagonismo al anterior. En esta semana de pasión, de reflexión y vacaciones no se habló casi de las reformas ni de los que se venden por 30 untadas de mermelada. En estos días sagrados se comenta que ciertos políticos inciertos asisten, con Simón Petro, a pescas milagrosas y a repartición de los planes y los puestos. El transfuguismo viene desde Judas. Pero confiemos en que el Congreso no se lave las manos.

Digo que un drama hace olvidar otro porque en estos días hemos estado pidiendo a Dios que el Nevado del Ruiz se calme, pues, enfurecido por dentro, ha lanzado gases o cenizas a una altura de 1.700 metros. Según el Servicio Geológico Colombiano, el 5 de abril se registraron más de 7.000 eventos sísmicos en sus entrañas, a unos tres kilómetros de profundidad. Y así viene.

Inevitablemente piensa uno en la tragedia de Armero aquel 13 de noviembre de 1985, uno de esos dolorosos dramas que viviremos por siempre, con Omaira Sánchez, aquella adorable crespa de 13 años, como símbolo de humanidad, de valor y amor, ante quien lloramos admirados e impotentes. Atrapada tres días de las piernas y con el agua al cuello, muy cerca de irse al encuentro con Dios se preocupaba porque no había hecho las tareas escolares y porque los periodistas no iban a descansar.

Descanso eterno para su alma noble e inolvidable y para los más de 23.000 seres que se fueron para siempre en aquella infernal avalancha. Son hechos espantosos que uno, aún con la fe firme, piensa con Jesús en la cruz si es que a veces Dios nos ha abandonado.

Abril es un mes bonito, como todos. Con marzo, se disputan la Semana Santa. Pero nos ha marcado. Un 9 de abril de 1948, hace 75 ‘years’, mataron a Jorge Eliécer Gaitán, líder si los hubo. Y aquí pienso en el admirado escritor y periodista Plinio Apuleyo Mendoza, testigo excepcional de esa histórica y triste fecha. Fue un magnicidio que recrudeció la violencia, que dejó muchos muertos –unos 3.000– y que se ha vuelto una avalancha de sangre y lodo que aún recorre el país. Y como no aprendemos, seguimos sembrando odio y llamando a la gente a la calle.

El 28 de abril de 2004, en la avenida Suba de Bogotá, una máquina recicladora cayó sobre un bus escolar del colegio Agustiniano, y murieron 21 niños. Y entre el 31 de marzo y el amanecer del primero de abril de 2017, el invierno causó el desbordamiento de varios ríos, cuya avalancha dejó más de 1.400 muertos en Mocoa, Putumayo, muchos desaparecidos y damnificados. Y como aquí a la tragedia de la naturaleza le siguen otras como por naturaleza, la reconstrucción, seis años después, es una pena. Hoy la avalancha es de críticas. Y nada pasa, porque las autoridades hacen agua.

Querido abril, que no seas tragedias mil. Aquí, donde muchas fiestas no son amenizadas sino amenazadas, y así vive medio país estos días, solo faltaba que al querido Nevado del Ruiz se le revolvieran las tripas. Es un momento crítico que nos pone a prueba en políticas de prevención. Dios quiera que el Ruiz se tranquilice. Pero no podemos pegar el ojo. No lo pueden pegar las autoridades ni los vecinos del volcán.

Es duro, de lágrima rodada, cerrar la casa de siempre, a veces construida con nuestras propias manos. Acostumbrados a convivir con el volcán, a dormir a sus pies, se entiende la resistencia a abandonar las fincas, que son todo, capital –a veces lo único–, sustento, recuerdos, sacrificio. Y no es fácil trasladar animales. Pero lo primero es preservar la vida. Por eso, queridas familias, esta salida temporal es urgente, bien coordinada con las autoridades. Y que se piense en políticas futuras para muchos campesinos, sin vías, a los que se los tiene en cuenta solo si el volcán se pronuncia. De resto, las promesas políticas se quedan en fumarola.

LUIS NOÉ OCHOA

