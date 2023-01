Colombia es un cementerio

No sé si estoy plagiando a algún poeta, tal vez al inolvidable Eduardo Carranza, pero digo que Colombia es un enorme cementerio y el cielo es la losa funeraria. ¿Inspirado? No. Triste. Esto me surge después de leer el completo reportaje multimedia de este diario, el martes, sobre el horror de los desaparecidos durante el largo conflicto armando, puntualmente los de las Farc.



Uno sabe, más o menos, las atrocidades que cometieron paramilitares y guerrillas, pero cada vez que surgen las cifras y los testimonios nos erizamos de espanto, pero es un llamado a actuar.

Se dice allí que Justicia y Paz, que investigó los crímenes de los ‘paras’, ha exhumado 11.503 cuerpos entre 2006 y 2022. Esto es prácticamente la plaza de toros de Santamaría llena. De ellos, 5.863 fueron entregados a sus familiares. Pero hay 5.818 restos para identificar e igual número de familias con el alma en vilo.

Este es un país de desaparecidos. Las guerrillas, las mafias, los conflictos políticos han tenido a la cruel huesuda como maga para desaparecer gente como por arte de mafia. Según la Unidad de Búsqueda, dice el informe de este diario, son casi 100.000 las personas que jamás han regresado a sus casas. La Comisión de la Verdad habla de más de 80.000.

Una enorme tragedia. Son varios los responsables. Qué digo, los irresponsables. En el caso de las Farc, según la JEP, esa guerrilla secuestró a 21.396 personas, unas 2.000 de ellas nunca pudieron volver. Y más escalofrío: 698 personas que perecieron en cautiverio fueron devueltas, pero muchas veces la familia tuvo que pagar por el cadáver.

Y qué decir del capítulo del reclutamiento de menores. Se cree que durante 50 años las Farc reclutaron unos 18.000 niños y adolescentes, medio Campín, a los que les pesaba no solo el fusil, sino el estar allí sometidos, chantajeados, en su gran mayoría. Muchos fueron ejecutados, ya porque querían desertar, por negarse a abortar, o por violación del reglamento, como robarse un pedazo de panela, y eso que las Farc se robaban personas, haciendas y a los mismos menores.

Esa es la tragedia de la guerra. Gracias al proceso de paz firmado con esa guerrilla, por fortuna se detuvo tanto horror allí. Y se ha avanzado algo en las desapariciones. Desde 2018, cuando comenzó a funcionar la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), se han recuperado 611 personas, 167 ya entregadas a sus familiares. Pero la tarea es larga y difícil.

No es fácil la ubicación; luego, carta dental, ADN, huellas dactilares, para todo lo cual se requieren bases de datos, etc. Y, desgraciadamente, como decía un carnicero de pueblo, “aquí se mata todos los días”, así que la Fiscalía no da abasto. Pero las Farc deben hacer mucho más aportando lugares, fechas, ubicación de familias... Los exjefes y los reinsertados pueden hacer un esfuerzo de memoria.

El reto es aliviar en algo a los miles de familias que esperan, por minutos, días y años eternos, saber de sus seres queridos, hacer el duelo, aliviar el alma. Muchos de ellos, valientes, no cesan la búsqueda, pero esperan máximos esfuerzos del Estado. Que haya justicia, paz y reparación y verdad.

Y ya que está de moda la letra p, antes de Polombia y ahora de Petro, de petróleo, perforaciones tan pertinentes para Panamericana Pasto-Popayán, para pensiones, propendamos a la paz, pensada en protocolos puntuales y precisos.

Urge aliviar a las víctimas, así como detener esta sangría. Por eso hay que apoyar la búsqueda de la paz, con pulso firme, siempre respetando la justicia y la necesaria presencia militar en todo el territorio. Es clave detener el auge del narcotráfico. De lo contrario, nos llevará el de la otra p: el patas. Y nunca dejaremos de buscar a nuestros muertos. Es decir, jamás habrá paz.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)