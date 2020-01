Claudia mide dos metros

No estaba en mis uvas de hace cuatro años reconocer la obra de Peñalosa. Lo critiqué en la primera alcaldía, cuando nos iba ‘bolardo’ la piedra con esos troncos de cemento hasta en la entrada del baño. Un señor de un cambiadero de aceite decía esa vez, con los pistones pegados, lo que dice temblando un huevo en la cocina: ‘me van a quebrar’.

Hoy me gusta lo que deja Peñalosa, arrogante y todo, pero ejecutor. Después de más de 70 años de intentos frustrados contrató el metro, que ya no es cuento chino, sino obra china. Deja nueve colegios nuevos para la equidad. Porque son bellos y dignos, y 11 más en ejecución. Y hubo gran mejora en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Y deja muchos parques y obras sociales. Y redujo los homicidios, entre otras ejecutorias.



Pero le voy a dar las gracias a Enrique Peñalosa por haber acabado con el infierno del Bronx, o la ‘caldera del diablo’, como fue llamado ese antro, a cuatro cuadras de los grandes poderes. Fue una vergüenza para el país. El viento llevaba el humo y olor de vicio al Congreso, al Palacio Liévano, a la Presidencia de la República, al Palacio de Justicia, a la catedral Primada, y parecía mantenerlos bacano en las alturas, sin mirar hacia abajo.

Llega Claudia López, bajita ella, pero quiere ser de dos metros elevados. O sea, quiere ser más grande que Peñalosa. Ojalá. Y me gustó su posesión, por diferente, con sencillez

Pero en la caldera del diablo había olor a muerte, se consumían las vidas, había pique y trata de personas, explotación de menores, prostitución; era centro de distribución y oficina de carteles. Muchas personas murieron allí, o se fueron apagando como el mismo cigarrillo. Pues Peñalosa cerró ese antro. Y hay que agradecerle a la Policía. Ellos fueron héroes, hicieron inteligencia, dejaron vidas allí, depuraron a los que se torcieron.



Llega Claudia López, bajita ella, pero quiere ser de dos metros elevados. O sea, quiere ser más grande que Peñalosa. Ojalá. Y me gustó su posesión, por diferente, con sencillez, llegando en bicicleta como quien va para un pícnic; al aire libre, cerca de la gente, como deben estar siempre los mandatarios. “Hoy llega la ciudadanía a la Alcaldía Mayor”, dijo. El pueblo, todos. Bien.



Dijo que hará una alcaldía incluyente, que quiere mujeres empoderadas, que combatirá la violencia de género e intrafamiliar. Me gusta. Y habló de recuperar la cultura ciudadana. Me gusta, me gusta, me gusta, dice Silvestre Dangond. Su discurso fue esperanzador y conciliador.



Tiene retos grandes como la movilidad, en lo que le fue mal a Peñalosa. Además, le dejó el decreto odioso de pago por no tener pico y placa. O sea, por congestionar y contaminar. Eso traerá 50.000 carros más a las calles, que es casi el número de taxis que hay rodando hoy. Eso se llama inequidad y va contra sus principios, alcaldesa.



El trancón es estrés, pérdida de salud, consumo de gasolina, oportunidad para los

ladrones. Se necesitan más policías de tránsito, lo que es mayor seguridad, y no estacionar en vías principales, mientras sus dueños toman tinto, van al cajero o se cogen el llavero. Otros usan la calle como talleres o como almacenes en el baúl del carro. Y que no se descargue en el día. Eso se llama orden y cultura ciudadana.



Otro es la seguridad. Aquí hay delincuencia común. Y ‘común’ hijue... madre. Hay carteles de droga; hay bandas de todo: de robo de carros, de bicicletas, de celulares. Una amiga miró para otro lado, y le robaron el marido. La tarea es dura. Por suerte, Claudia escogió buen equipo. Hay que confiar en una gran gestión de Hugo Acero, uno de los más estudiosos y expertos en estos temas en el país, quien fue subsecretario de Seguridad en Bogotá por nueve años. Mucha suerte, que tenga temple de Acero, pues están de por medio nuestra tranquilidad y nuestras vidas. Y suerte, alcaldesa. Pues está de por medio Bogotá.



