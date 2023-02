Cirugía de alto riesgo

Cada día trae su afán. Pero aquí cada día trae su polémica y su debate, a cual más enconado. Ya hay división hasta dentro del Gobierno. Aunque eso, bien entendido, es sano. La reforma de la salud, que ya es ‘Corcho’ en un remolino, nos puede enfermar a todos.



La reforma es necesaria, pero arrasar todo el sistema de la noche a la mañana es peligroso. Despacito, muy despacito, dice un bolero. Sobre todo sin un diagnóstico claro, como parece ser, según lo dice el exministro de Salud y hoy de Educación, Alejandro Gaviria, que esperemos no lo miren ahora muy ácido ribonucleico, sino que estudien sus planteamientos, lejos de los celos de poder, que también son una enfermedad silenciosa.

A veces, los presidentes también necesitan ir al otorrino. En este caso hay observaciones producto de la experiencia, de largo estudio y de la evidencia. Aparte del ministro Gaviria, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras ha hecho juiciosos planteamientos, que el Congreso debe estudiar. Y hay preocupación de gremios, de muchos expertos y de políticos como el expresidente Gaviria. Escuchen a los expertos y, por encima de todo, a la gente. A todos, los del común. ‘Común’ 63 por ciento que está en desacuerdo con que un ente público reemplace las EPS, según una encuesta de Invamer, encargada por la Andi. Y el 73 por ciento califica con buena nota los servicios que recibe.

“Elemental, mi querido Watson”, decía Sherlock Holmes. El sistema es un paciente que necesita tratamiento, cojea a veces, las citas con especialistas son más demoradas que para una visa, no hay agenda, pero tenemos atención. “Casi todos los hogares colombianos están protegidos financieramente... Una enfermedad no implica quiebra familiar... un puñado de hospitales del país están entre los mejores de la región... el manejo de muchas enfermedades crónicas es ejemplar”, dice Gaviria. Además de hacer importantes observaciones en la difícil implementación del cambio administrativo de la noche a la mañana.

Volver al pasado, es decir, una sola EPS pública, un Seguro Social, puede ser un desastre, corte y confusión. El presupuesto para la salud es de 51 billones y monedas. Eso en manos de los entes gubernamentales, en campaña política, con la corrupción brindando ¡salud!, nos puede matar de rabia, de impotencia y de infarto.

Recuerdo los escándalos de corrupción en el Seguro Social, que eran una epidemia, el robi-19, además de la politiquería. Recuerdo esas filas a las dos de la mañana para lograr la ficha y con esa ficha sacar la cita. Y recuerdo las urgencias. Desde afuera no se sabía si era un motel o un hospital de guerra: “Ay, huy, ayayay, no aguanto más, más arribita, más abajito; ay”. La escena habitual era la de pacientes impacientes tirados en el piso, los médicos y enfermeras que no daban abasto haciendo lo mejor que podían. Hoy hay congestión, pero es muy distinto, hay atención.

¿Volveremos a eso con la salud pública? No lo sabemos, porque no se conoce el texto de la reforma. No se trata de darle un acetaminofén al sistema, que requiere un tratamiento adecuado. Pero para reformarlo hay que hacerle exámenes de fondo. Esta es una cirugía de alto riesgo. No sea que tenga tendinitis y lo metan al quirófano para trasplantarle corazón, hígado y de paso le cambien de sexo.

Este es el gobierno del cambio, pero también debe cambiar, escuchar, concertar, pues en sus manos y las del Congreso –ojo, senador Roy Barreas, usted que es médico– está la salud de todos. La reforma no debe tener color político, debe tener sentido humano, realismo administrativo, económico y logístico. Piensen en la gente, pero también en el personal de la salud, que después de una carrera larga y costosa, aparte de gratitud, debe ganar lo justo.

