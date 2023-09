Botero, por la puerta grande

Ayer en la mañana garrapateaba unas ocurrencias sobre el Día del amor y la amistad, hoy, que tiene que ver con el comercio, pero sobre todo con el afecto, la sinceridad y la lealtad. Ahí iba, cuando surgió la triste noticia de la muerte del maestro Fernando Botero, en el principado de Mónaco, a sus 91 años.



En estos casos, cuando fallece un ser extraordinario de esos que uno admira y ha aprendido a querer, a la distancia como a los ídolos, los sentimientos son extraños, entre pasmo y dolor. Sentí una tristeza grande, de pantalla nublada, pero también orgullo de colombiano. Porque se acababa de ir a la eternidad, después de una vida histórica, luego de tocar el cielo aquí, tal vez el artista colombiano más grande de todos los tiempos. Sin olvidar a Obregón, por ejemplo, y otros más.

No voy a decir que fui amigo de semejante personaje de talla universal. Lo conocí, lo aplaudí y tuve el honor de entrevistarlo, hace 13 años, en París. En París él, pero este humilde servidor desde un teléfono fijo aquí en Bogotá.

Íbamos a hablar de La corrida, su obra pictórica, gorda, rozagante y colorida, en el aspecto taurino, pero terminamos tocando varios temas, porque él era generoso, sencillo y sin misterios. No olvido la cara de algunos compañeros cuando les comenté, agrandado de la dicha como un dibujo de él, “ya entrevisté a Botero”. Yo, jorobado que ando por la vida, duré todo el día caminando derecho. Gracias, maestro.

Dijo allí cosas novedosas y serías. Contó que quiso ser torero, que alcanzó a ir a una escuela taurina; que estaba haciendo una serie de cuadros sobre el vía crucis, dijo que los expondría en Nueva York. Le pregunté sobre su generosidad. –¿Es amor a Colombia, es invitación a otros artistas, cuál es el mensaje? –“Es el deseo de hacer algo, de ayudar un poco, de enriquecer la educación y la cultura. Lo hace uno por una satisfacción personal de dejar algo. Me nace hacerlo, es el placer mayor de dar antes que recibir”, respondió.

Así fue donando a museos como el del Banco de la República, el de Antioquia, y otros. Y en las plazas del mundo se ve su obra como nacida ahí cual regalo de Dios, como en la plaza Botero de Medellín, a la que deben cuidar, queridos paisas. Y contó el maestro, cuando le regaló al torero César Rincón un dibujo de la virgen para un capote de paseo, que una tarde en la Santamaría estrenó el torero, con un orgullo más grande que la plaza y con Botero en la barrera.

En lenguaje taurino, le pregunté cuál consideraba él que sería su salida en hombros en el arte, comparado con una de un torero en las Ventas de Madrid. Se reía, pero dijo: “Las exposiciones que he hecho. La de pintura en el Museo de Hermitage en San Petersburgo. En exposición, en los Campos Eliseos, en París. Creo que son mis dos salidas en hombros”. Pero están también la de la gran Avenida de Nueva York, o la de la plaza del Comercio de Lisboa; o la gran exposición en China, donde “almó la golda” y muchas más.

Está su obra por todo el mundo, genial, única, inmensa. Está un estilo propio, de un artista incansable, que estudió a los grandes del arte, pero que fue él mismo. Y como García Márquez, le dio mejor nombre a Colombia, mostró y defendió lo bueno, así como condenó con su pincel las violencias, de donde viniesen, de las de las guerrillas y los ‘paras’, o las torturas a prisioneros en Abu Ghraib, Irak, por soldados norteamericanos.

Cuando usted muera, y el día esté lejano, le dije, ¿le gustaría que le dieran la vuelta al ruedo en una plaza de toros? –“Yo descarté eso. No habrá forma de que me den la vuelta al ruedo porque yo no me voy a morir”, respondió. Es verdad, él es inmortal. No se irá jamás. Quedan su obra descomunal y el ejemplo de superación de un ser fuera de serie, al que el país le debe gratitud. Se va bajo una lluvia de aplausos en hombros, por la puerta grande.

