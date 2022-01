Bajarle un puntico

Ayer hizo un mes, Día de Velitas, arrancaban las fiestas. Pues ya se fue diciembre con su carestía, con su parranda y su ‘velatón’, porque desgraciadamente el fin de año fue triste y luctuoso. La parca no estuvo tan parca.



La muerte de líderes sociales continúa casi natural, como la lluvia. El 7 de diciembre fue asesinada en su casa de Santa Marta, frente a su familia, la lideresa Cristina Isabel Castilla, defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, y se dice, además, que ayudaba en procesos de reclamación de tierras. Peligrosa tarea, porque aquí a quien pide tierra se la echan encima, y no pasa nada. O muy poco. El año pasado, según Indepaz, acribillaron a 159 líderes sociales. No me jo..., como dice sor Teo.



La huesuda nos siguió arrugando el alma. El 25 de diciembre fue asesinado Jonathan Tacuma, un joven de 27 años lleno de alegría e ilusiones, en último semestre de sicología, quien salió feliz al parque, con sus sueños en mente y su perro al lado, como un amigo. Pero un energúmeno le quitó la vida, dicen que solo porque no le respondió al pedirle que le pusiera bozal al can. La intolerancia dejó a una familia sin una luz en su hogar. Dios les dé valor. Consuelo también a esa mascota, que debe de andar con las orejas peinadas y la mirada llorosa, porque entiende y sabe que su mejor amigo ya no volverá. Pero la justicia no lo puede olvidar.



Nos pasan las cosas más infames. Triste, conmovedor es el asesinato del niño Cristian David Fandiño, de 8 años, en la localidad de Kennedy, al parecer a manos de su padrastro, quien, dicen las informaciones, lleno de celos con la madre del menor, se levantó a las 3:30 de la mañana, hora en que los niños sueñan jugando fútbol o estrenando un juguete, y lo apuñaló. No sabe uno qué pasará por la mente de una persona capaz de semejante brutalidad. Mil velitas por Cristian y valor a la joven madre, una luchadora en el rebusque. Y que tampoco los olvide la justicia.



Estos son apenas indicadores de lo que nos está pasando en esta sociedad, azotada por el covid-19 y todas sus variantes y por la violencia y todas sus variantes. Para el covid al menos hay vacunas, aunque unos no quieren aplicársela. En Francia, azotada por el quinto pico, hay polémica por la frase "tengo ganas de joder a los no vacunados", que no la dijo un ómicron sino un E. Macron. Oui.

Pero aquí, en el país de l’intolérance, para seguir en francés, me quedó sonando una frase que escuché estos días, cuando un vecino le dijo a otro que tenía música a alto volumen: "Por favor, ¿le baja un puntico?". "Claro, qué pena", contestó, y le bajó un par de puntos. Pues, en bajarles uno o varios puntos a muchas cosas pude estar la clave. Oui.



¿Qué tal que todos les bajemos un punto a la agresividad y a la ira? ¿Cuántas riñas, cuántas muertes y carcelazos se evitarían? ¿Cuántas vidas se salvarían? Los políticos, algunos de los cuales se sienten solos y ya hablan con las estatuas, deben dar ejemplo y bajarle un puntico a la agresividad verbal en esta campaña política en la que los odios pueden seguir minando la convivencia social.



Es urgente bajarles uno o varios punticos a los precios de la canasta familiar, y de paso a la inflación, presidente Duque, pues los huevos están a más de 1.800 la docena y los precios del pollo le ponen a uno la piel de gallina. De lo contrario, la pobreza subirá varios punticos.



Toca hacer los máximos esfuerzos por bajarles todo el volumen a las masacres y los asesinatos de líderes sociales.



Las aglomeraciones, la falta de tapabocas, la rumba son el ambiente para el covid. Eso es indisciplina e inconsciencia, ¿por qué no les bajamos un puntico?



Y, en este retorno de vacaciones, queridos viajeros, la velocidad y el alcohol son fatales. Bájenles un puntico y que lleguen bien a casa.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

