Ausencias en los pesebres

Ya comenzaron los quemados con pólvora. Qué tristeza. Claro que por los lados de las disidencias de las Farc, como alguien dijo, hubo dos quemados, dos criminales que vivieron echando pólvora mortal, mutilando gente, secuestrando, cometiendo atentados, como lo fueron alias el Paisa y Romaña, hasta que cayeron, parece que bajo fuego ‘amigo’. O, como dijo un boyacense, fuego de surmece...nario. Poco se sabe. Y pensar que tuvieron la oportunidad de regresar a la vida civil, pedir perdón y reparar. Pero prefirieron el memento mori, como dijo ‘Santrich’.



A propósito, alguien preguntó: "¿Los que dejaron el proceso de paz y ya cayeron podrán descansar en paz?". Sabrá Dios. En todo caso, los que quedan, que deben de estar nerviosos, aún podrían repensar el camino. Quizás, quizás, quizás. Y ojalá recapaciten los del Eln y las bandas criminales. Porque tarde o temprano van cayendo. Es el destino en ese mundo de balas, muerte, mentiras y traiciones. Y porque el daño que hacen es una desgracia para la humanidad. Pues no solo matan, sino que es igual de cruel el veneno de la droga, del que viven como negocio.



Este jueves, en millones de hogares se instalarán los pesebres. Que es revivir el sentido de familia. María, José y un Niño que viene. Claro que ahora la juventud aquí no quiere traer niños porque la situación de incertidumbre, miedo, desempleo, contaminación, etc., les baja el calentamiento global a las parejas. Y muchos, porque se quieren ir. Aunque está difícil, pues el pasaporte se volvió un parto.

En ese pesebre rodean a la santa pareja el burro, símbolo del que trabaja, así sea por el mínimo, que ojalá suba al máximo; el buey manso, que es como la clase media, la oveja arisca y otra negra, que no faltan. Y se espera al Niño tan precioso, dicha del cristiano.



Lo triste es que en muchos pesebres habrá vacíos enormes que encogen el alma. Alguien no vendrá. No solo a causa de la pandemia, sino por la violencia y otros virus. La Defensoría del Pueblo dijo esta semana que 130 líderes sociales fueron asesinados entre el 1.º de enero y el 30 de noviembre de 2021. No para esa desgracia, oh, divino infante. Y oh, señor Gobierno. Imagina uno que la mayoría perdió su vida a manos de las mafias del narcotráfico.



Y hay otras ausencias en los pesebres y en los corazones de miles de hogares. El Dane entregó las cifras de personas que viven en la indigencia. Hoy hay en Colombia 34.091 habitantes de la calle. Según la entidad, casi el 80 por ciento de las personas censadas este año que llegaron a los oscuros recovecos de la indigencia dijeron consumir sustancias psicoactivas. Y el 33,5 por ciento, que las drogas fueron la principal causa para caer en esa condición.



Hay conciencia del problema. Los comedores comunitarios, donde los habitantes de la calle reciben atención, son un portal en el desierto. Hay comida caliente, agua limpia y ayudas sicológicas. Y existe gente bondadosa que dona, pues donde comen dos comen tres, como dicen los infieles. Pero no es suficiente.



El gran problema son las drogas. Aquí se debe combatir sin cuartel a las grandes mafias. Pero hay un drama social de fondo: el consumo interno, el microtráfico, que llega a las puertas de los colegios y las universidades, y a los parques, ese que angustia a millones de padres de familia.



Por eso, pensando en esas ausencias de hoy, en quienes un día recibieron juguetes en casa y besos y natillas, pero ahora están en ese último refugio al que los lleva el consumo, es bueno que los candidatos pongan un punto en su agenda por los habitantes de la calle. Y, claro, para prevenir que los niños y jóvenes caigan en el vicio. Hay que salvar la familia, el pesebre nacional.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)