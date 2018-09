Así nos declaramos

Hay declaraciones de declaraciones. La más hermosa y emocionante es la de amor, con el corazón en promoción –o sea, a mil–, tartamudeando y con sonrojo. Para muchos, la timidez es como una suegra brava, pero el que no arriesga un pollo no tiene un huevo.

Otra declaración, esta terrible, es la de guerra, con tartamudeo, pero de las ametralladoras, y muertes por doquier. Y está la de renta, que nos pone más nerviosos que la de amor.



Toca aportar más documentos que ministro en peligro de moción de censura. “El que la hace la paga”, se dice ahora. Yo no la hice, fue la querida y estricta contadora Yaneth Riveros, pero a mí me tocó pagarla. Yo, como la mayoría –creo–, no entiendo lo de patrimonio bruto, ni deducciones imputables, renta líquida cedular de capital ni cómo se liquidan las ganancias ocasionales, que son tan ocasionales.



En mi caso, ese espacio sigue en blanco. La suerte ha sido esquiva. Una vez, joven aún entre las verdes ramas, le acerté al 5 y 6 con marcador, en un formulario que un amigo se fue a sellar en el viejo Toboso del centro de Bogotá. Por supuesto, madrugué desbocado el lunes a su casa. Pero tal vez él se fue a montar en una potra zaina y no selló mi formulario. Su pena fue grande, ni se diga la mía, y la única ganancia ocasional fue un bistec a caballo.

La declaración de renta puede ser una declaración de amor al país y un acto de fe en que la plata se gastará bien. Que no se la roban. Esta semana me tocó el turno. Así que, con mi formulario en mano, hice mi ingreso bruto al banco. Creo que, como los demás en la fila, con sentimientos cruzados y la duda de qué pasará con ese aporte. El acto es agridulce, pues uno siente que pone un granito de arena para una carretera terciaria o un nuevo hospital, o para un pilo. Y paga.



Pero también piensa si ese pequeño aporte puede ser pasto para un elefante blanco, o servir para una botella de güisqui para un corrupto en playa por cárcel, o para el 40.° salario mínimo al mes de un padre de la plata.



Ahora hay esperanzas de que algo cambie. Los resultados de la consulta anticorrupción, que fueron una declaración nacional de repudio a los corruptos, se empiezan a ver. La mesa técnica que conformó el Gobierno presentó al Congreso ocho proyectos que interpretan lo que votamos en la consulta el 26 de agosto. Si el parlamento es serio, es posible que reduzcamos este mal “a sus justas proporciones”. Al menos eso.



Los sueldos de los congresistas llegarían a máximo 25 salarios mínimos, habría cárcel efectiva para los pícaros que se roban los dineros públicos, que son nuestros, y prohibición de por vida de contratación con el Estado; también, implementación de audiencias públicas para definir presupuestos, obligatoriedad de rendición de cuentas, y los padres de la plata, que tendrían máximo tres periodos, deberían hacer públicas sus declaraciones de renta, con ganancias ocasionales.



Da confianza que haya unión de los partidos y el presidente Duque esté comprometido, por encima de su mentor y de algunos de su partido, aunque no demoran en hacerle una declaración de guerra. O graduarlo de traidor, de mano blandengue. Ojalá esto no ocurra, porque la lucha anticorrupción es vital para este país, para las nuevas generaciones, y se necesita de unidad. Más ahora, cuando hasta a la ‘mermelada’ le van a poner IVA.



Tiene que ser la bandera de todos, un propósito nacional, así nos declaramos; no se pueden seguir robando 50 billones al año mientras otros sudan pagando al fisco, señores congresistas. Ganen indulgencias ocasionales. Solo así, cuando el Estado haga mejor redistribución del ingreso, y cuando los corruptos hagan su ingreso o reingreso a la cárcel, pagar impuesto dará gusto más que susto.



