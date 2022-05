¿Aquí se puede soñar?

Pensaba escribir hoy sobre la actual campaña política, tan agresiva y polarizada. Cómo será que toca firmar pactos de no agresión. ¿Acaso entre estadistas, entre los dirigentes, no se esperan muestras de ética, respeto y cultura? Tener que firmar para ser decentes es penoso. Eso debe ser propio de los líderes, que son referentes y ejemplo para la sociedad. Y después se extrañan porque en la calle y en los colegios hay intolerancia. Pero el país los ve. Y deben tener cuidado porque a veces la guerra sucia en las campañas no tiene “perdón social”.



Preocupa este ambiente peligroso en un país violento en el que da miedo hasta echar un piropo inspirado. Esperemos a ver a dónde nos llevan estas aguas negras. Hoy pienso más bien en millones de colombianos desesperanzados que serán gobernados por algunos de los que están en esta disputa. Aunque no me gustan las últimas sílabas de esta palabra. Digamos, mejor, en esta contienda.



Me refiero a los miles y miles que toman la decisión de irse hacia Estados Unidos en busca del ‘sueño americano’ y se aventuran –vida, deportación o muerte–, por El Hueco, que es la frontera entre México lindo y querido y Estados Unidos, por la que buscan pasar ilegalmente, pero en la que se pierden centenares de vidas cada año. Así como suena, dijo Beethoven, que era sordo.



El que emprenden miles de personas es un viaje tenebroso hacia la incertidumbre. El trabajo especial de este diario el martes pasado es una espeluznante radiografía de esta tragedia, que produce rabia y tristeza. Se recuerdan casos de colombianos como Claudia Marcela Sarmiento, una boyacense de 37 años, mujer luchadora, quien murió de hambre, calor e impotencia en el desierto de Ayuma, de la mano de su hija de 10 años. Su pequeño de tres fue rescatado por la patrulla fronteriza.

Otro colombiano soñador, Juan Carlos Rivera, cayó del muro de metal de 9 metros y falleció. Jonathan Betancourt Arenas, de 34 años, también entregó la vida en busca de una mejor oportunidad. “Dejó a su niña al otro lado, pero el río Bravo se lo llevó”, leí por ahí. El hecho es que en esa extensa frontera la muerte es la que reparte visas, pero para donde el Tío Sam Pedro. Triste. En 2021, dice EL TIEMPO, se conocieron 650 casos de varias nacionalidades: africanos, colombianos, cubanos, hondureños, haitianos, de Guatemala y de Guatepeor, etc.



Los inmigrantes se exponen al río, al muro y a una mafia de delincuentes, algunos asociados con gringos al otro lado, dicen testimonios. Pero muchos hacen secuestro exprés para exigir dólares a las familias, les quitan los que llevan y los abandonan. En medio de este tráfico humano miserable, también se exponen las inmigrantes a prostitución forzada... El horror.



Y aun así, unos 40.000 colombianos lo intentaron en los últimos seis meses. Solo en marzo, la patrulla fronteriza detuvo a 15.000. Ya se sabe qué pasa allí, pero yo creo que tenemos que ver qué pasa aquí.



La pandemia dejó mucho desempleo, y más gente preparada, parada, sin nada, sin esperanza, sin nada en la panza, como diría un rapero. Y la corrupción roba por montón; todo mal, hasta la ayuda social.



¿Qué tal el desangre de los programas sociales, donde se les siguen girando 402.000 pesos a 19.952 muertos, pero cobrados por otros muertos de la risa? Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, dice J. Balvin. Aquí hay muchas crisis, pero una grande es la crisis de valores.



Si algo es urgente es devolver la esperanza a esta sociedad. Se necesitan seguridad, oportunidades para la juventud, condiciones para crear empresa, recuperar el campo. Es vital que aquí se pueda volver a soñar sin tener que emigrar, señores candidatos. La pelea debe ser por quién es capaz de lograrlo, no por acabar con el otro.

LUIS NOÉ OCHOA

