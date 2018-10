Aquelarre nacional

Se acabó el año. La noche de Halloween nos recuerda que el tiempo vuela más que las brujas. Ya suena la música de diciembre, y hay arbolitos de Navidad. Y ya Iván Duque lleva tres meses en el poder. ¿Va bien? Hay que poner la bola.

En fin, ya estamos alistando disfraces y máscaras para este 31. Hace poco cité a Chesterton, aquel periodista británico que se disfrazaba de corte inglés, quien dijo: “A algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino que los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro”. Es decir, uno se pone la máscara que le queda al espíritu.



Como soñar es gratis, soñé que Duque hacía un aquelarre en la plaza de Bolívar, pero, por suerte, esta vez no habló Macías, con su antifaz del poder. Allí llegaban los disfraces nacionales, lobos, caperucitas y vampiros del presupuesto. Vi unos pocos de guante blanco. Vi estudiantes empelotos, apenas con un cuaderno sobre el lápiz; campesinos remendados con las papas peladas y, en cambio, los intermediarios elegantes, de paño cosecha de año. Mucho niño desnutrido con traje de esqueleto. Mucha calavera, y muchos congresistas con pinta de mico-mpadre mono, con zapatos Lacoste y su calabaza de distintos colores políticos.



Unos iban disfrazados de sepultureros, felices porque acababan de ponerle la lápida al proyecto que limitaba a tres períodos la permanencia en el Congreso, y llevaban palas que decían ‘reforma de la justicia’. No sé por qué estaba allí el mago flautista de Hamelin, encantador de ratas.



Otros iban con traje-transfuguín, color camaleón. Y todos, desastre nacional, como se decía en el gobierno de Pastrana joven. ‘Triqui triqui Halloween, ‘mermelada’ para mí; si no me das, las reformas voy a hundir’, entonaban.



Y había unos vestidos estilo Yidis y Teodolindo, que cantaban de lo más lindo: ‘Triqui triqui Halloween, ‘mermelada’ para mí; si me la das, te volvemos a elegir’. Bien, presidente Duque, por no darles ese dulce. Las reelecciones propuestas son inconstitucionales, oportunistas y conejeras para los electores. Bonita fiesta. Uribe de tuitiritero, con banda tricolor, pues cada uno se disfraza de lo que se cree por dentro... Había mucho zombi.



En otra esquina, juepa JEP, estaban los de las Farc, unos cual mansas palomas; había ovejas descarriadas y unas cabras, que la cabra al monte tira. Vi unos cabros grandes del Eln.



Y había un alcalde, alto él, casi de dos metros elevados y con zapatos de escalar. Estaba vestido de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, disfrazado de perdido. Se decían que este Indiana se puede perder en la Van der Hammen.



Veía, en todo caso, mucha máscara cuando desperté. Y me he puesto a pensar que eso es lo que nos pasa en este país. Que se han perdido la franqueza y la lealtad. Todo es un disfraz. Cada quien lleva un interés oculto bajo la capa.



Y entonces sentí más dolor, y eché más de menos a un ser ejemplo de honestidad y carácter como lo fue el doctor Abdón Espinosa Valderrama, quien se acaba de ir a la fiesta del cielo. Miren, políticos de hoy; miremos todos en él el ejemplo de un hombre público; miren lo que es ganarse el respeto general por rectitud, lealtad a sus ideas, a sus principios y su partido. Por no usar nunca máscara alguna; por poner siempre por encima de todo interés personal el servicio a su país. Eso es ser patriota y demócrata.



Se fue el doctor Abdón Espinosa, exdirectivo de este diario, un hombre brillante y culto, un respetable economista, quien fue dos veces ministro de Hacienda y embajador en España, y jamás tuvo una tacha en su gestión. Se fue lleno de prestigio y respeto como hombre público y periodista. Él era bajo de estatura, pero llegó a ser uno de los más grandes en este país al que tanto sirvió.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com