Amor, amistad y lealtad

Hoy, se vive y se siente, el amor está presente. Y la amistad, claro. Bella fecha que se institucionalizó desde 1969. Bonito número. El 20 de julio de ese año, el hombre llegó a la Luna. Neil Armstrong puso el pie en el satélite de la Tierra y dijo la frase de Adán cuando celebraron con Eva el amor y la amistad: “Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”.

Este día es en honor de san Valentín. Aunque otros dicen que es de san boletín... del consumidor. Porque es también fiesta comercial. Se remonta al Imperio romano, cuando el emperador Claudio II prohibió que los soldados se casaran porque llegaban a la batalla con pocas ganas de disparar. Pero san Valentín, al contrario, pensó que los enamorados apuntarían mejor el cañón y casó muchas parejas de soldados. El emperador le dijo: “Polvo eres”, y lo hizo decapitar. Pobre san Valentín.



El amor es todo en la vida. Puede ser la felicidad o la desdicha. Creo que uno de los mayores retos del ser humano es acertar en escoger a la persona amada. Y a los amigos.



Hay amores de amores. Esta semana, por ejemplo, la Corte Suprema dijo que se pueden anular los matrimonios que se dan por interés, al resolver una tutela de una mujer de 28 años que se había casado con un sardino de 95, el cual murió tres años después, y luego ella quiso reclamar una póliza. Le dijeron que no se cumplían “las causas del matrimonio como contrato solemne, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”. O sea, nanay cucas. Que la relación de la pareja era fraternal. Claro que el matrimonio es un contrato legal, cuando se da con las facultades mentales de los contrayentes, dijo una abogada costeña. ¿Y ajá?



Pero casos de amor a primera arruga hay muchos. Y suelen ser un problema social.

Hoy hay hombres en la soledad no del poder, sino de la vejez, con buena fortuna, que se vuelven ‘divinos’ para ciertas mujeres a las que les gusta la estabilidad del bastón. Incluso dicen que ellos son mejores en la cama, pues por el lado que se acuestan se levantan. Otra cosa es la autoestima. Es decir, cuando ella estima mucho más el auto del estimado.



Pero puedo incurrir en delito de difamación. Hay cosas de amor sin límite de edad. Y de por medio está el derecho a la felicidad. Hay hombres de más de 80 a quienes les gustan de 90. Pero de 90, 60, 90. Y esto es también del otro lado. Porque hay hombres jóvenes a los que les encantan las mujeres mayores, así sea para ayudarles a llevar el bolso.



Pero, en verdad, si acaso algo falta aquí es verdadero amor y amistad real por encima de las ambiciones y los intereses. Estamos en un país lleno de noticias tristes y dolorosas, de agresividad, de polarizaciones, de muertes violentas. Por ejemplo, siete candidatos han sido asesinados en esta campaña, y dos fueron secuestrados.

Mientras tanto, otros que se cree han sido amigos juegan a la guerra sucia, al enemigo secreto. ¿Por qué no tienen el fino detalle de regalarse lealtad? Esta es la palabra clave.

Y tal vez el valor que más hace falta: lealtad. Es fundamental. Y los políticos deben ya dejar ese estilito pendenciero de “se callan o los callamos”. Hace mucho daño.



Colombia necesita reconstrucción social. Porque qué tal las cifras de violencia contra la mujer y los menores. En el primer semestre de 2018, 37.727 mujeres y niños (as) fueron víctimas de violencia de género. Y cada día más de 60 niños y jóvenes son víctimas de abuso, según Medicina Legal.



¿Y dónde está el amor? ¿Y el respeto? ¿Y los valores? Hay que celebrar y expresar cuánto queremos a las personas amadas, o cuánto vale la amistad. Hoy y todos los días. Y esto empieza por casa, con grandes y niños. Regalemos tolerancia en cajitas de prudencia. No dañen este día.



