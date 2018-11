Llegó diciembre. Ya suenan Los 50 de Joselito, y los 100 de don Ivancito, nuestra voz cantante, a quien su mentor de El Ubérrimo, con algo de veneno, le pide que “enderece”.

Ya suenan las canciones de aquellos diciembres que nunca volverán y esas viejas orquestas, como la inolvidable Billo’s Caracas Boys. En ese tono, o en uno más bajo, pienso en la amarga Navidad de los venezolanos. Allá ahora suena es la Billo’s Caracas me voy, pues sigue la diáspora de gente desesperada.



Estas fechas deben de ser muy tristes para un ser humano fuera de su país, lejos de los suyos, pasando necesidades, pidiendo ayuda, durmiendo donde se pueda, con escasez hasta de esperanza. Son millones y “millonas”, como dice el tirano. Claro, él, acostumbrado a bailar hasta en los funerales, niega la tragedia de su pueblo. En días pasados hizo escándalo por el regreso de 95 personas a su país, en su plan ‘Vuelta a la patria’, en el que dice salir al rescate de sus connacionales “maltratados”.



La intención es buena. Lo que pasa es que la situación allá está de “vámonos”, como cantaba José Alfredo Jiménez, antes que de “volver, volver”. Cómo diablos, si hay una inflación del 12.000 por ciento, no hay alimentos, y 3.000 medicamentos salieron del mercado. Tan dramático es el asunto que unos han buscado comida en la basura y otros han tenido que recurrir a las medicinas para mascotas. A eso los ha llevado un régimen de malas pulgas.



Por eso tenemos que ser aquí hermanos con los venezolanos. Ellos están en todas partes. En los puentes se los ve haciendo un aviso en el piso con dulces de café: ‘Venezolano’. Están en ‘trasmilleno’, en la calle, en restaurantes y demás negocios. Y es que, según la empresa de análisis de ese país Consultores 21, son más de 4 millones de personas las que han salido huyendo del régimen de Chávez y Maduro desde el 2013. Se cree que para final de este año podrían ser 4 millones y medio. Esto es el 18 por ciento del total de la población. ¿De qué se ufana entonces Maduro? ¡Madure! Debería avergonzarse.



Como la comunidad internacional no ha hecho mucho por liberar al pueblo, nosotros tenemos que acogerlos y defenderlos. No permitamos que los atropellen, pues se le da la razón al dictador. Es miserable lo que hacían unas mafias en el barrio Santa Fe, donde sometían a 43 mujeres de ese país a esclavitud sexual, bajo tratos crueles. Las obligaban a tener relaciones sexuales sin preservativos para ellos cobrar más, y luego las sometían a abortos clandestinos. Que a los bandidos que las explotaban les apliquen todo el peso de la ley, sin preservativos, pues aquí se tipifican delitos como secuestro, trata de personas, concierto para delinquir, etc.



Y, de paso, que haya una política definitiva para rescatar el Santa Fe. Allí, donde, en cuestiones de sexo, ‘el que lo hace lo paga’, campea el delito. Un amigo solo recuerda que le echaron un polvo y terminó en el hospital.



Pero, volvamos a los venezolanos. Ellos deben portarse como ciudadanos de bien, eso es claro y natural. Y denunciar a quienes delincan. Lo mismo si los infiltran, porque, según las autoridades, en el albergue de Engativá los desórdenes habrían sido provocados por infiltrados que habían pertenecido a la Guardia venezolana. Y que no los exploten laboralmente.



Pero, pensaba yo ayer, en el Black Friday, o Viernes Negro, que para ellos no es solo un viernes negro, sino varios años grises por causa del negro. Los que podamos, en esta Navidad tenemos que dejar para darle un regalo a un pana venezolano, en especial a un chamito de esos que nos dicen ‘gracias, chico’, así seamos viejos. Y nunca olvidar que “La Billo’s Caracas pide al Dios del cielo que todos pasemos feliz Año Nuevo”. Ojalá, por fin, ellos también.



luioch@eltiempo.com