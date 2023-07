Al cohecho, pecho

Una de las quejas en este país en donde el ánimo nacional necesita viagra es que no hay noticias positivas. Por fin tuvimos una, este jueves, cuando la Corte Internacional de Justicia rechazó tajante, 13 votos a 4, la pretensión de Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega, de extender su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas.



(También le puede interesar: Para lo que hay que ver...)

Gran triunfo de nuestro país. Significa que nuestra soberanía no se toca. Y termina este largo y costoso litigio que demuestra que cuando hay unidad en un propósito nacional, cuando hay política de Estado, se logran grandes resultados. Porque este es un triunfo de gobiernos consecutivos. Lástima que nuestro primer mandatario, que a veces parece “roncador y quitasueño”, dejara a los sanandresanos con los crespos hechos, pues había anunciado que esperaría allí el fallo. Una falla.

Lo que ahora nos toca hacer es lo que quería hacer Ortega, o sea, ‘rodear’ a los isleños. Pero nosotros sí, con políticas serias, con plena presencia del Estado, etc. Debemos hacerles sentir que son parte integral, fundamental y afectiva de este país. Cuando se leyó este fallo, quería exclamar un ¡viva Colombia!, pero me acordé de otras realidades y se me apagó la voz de tenor.

¿Llegaremos a premiar al corrupto? ¿Medalla de oro por invertir el 50 por ciento de la partida y quedarse con el 50? FACEBOOK

TWITTER

Por ejemplo, pensé en que ese recibimiento, en Sahagún, Córdoba, a Bernardo ‘Ñoño’ Elías, con caravana, pancartas, pitos, juepas, juepitas, juepotas, vivas, aplausos, no sé si sonó el himno nacional, fue como si llegara un hijo del pueblo campeón del mundo besando la medalla de oro o el cinturón de boxeo. Pero no. Regresaba, no digamos manos arriba, sino brazos en alto, un político que dejaba la cárcel luego de pagar condenas por corrupción: Concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos.

La ley es la ley. Pero ese recibimiento indica que aquí estamos llegando a que al cohecho, pecho, a que la corrupción no recibe la sanción social necesaria, a que la gente acepta y hasta premia, cuando ve que hay obras, pero también sobras. Eso es grave y doloroso para una sociedad que se va acostumbrando al delito y va perdiendo los sanos principios para llegar a tristes finales, que mira para otro lado. ¿Llegaremos a premiar al corrupto? ¿Medalla de oro por invertir el 50 por ciento de la partida y quedarse con el 50? ¿Medalla de plata por guardarse el 25 %? O, como a los actores, ¿palma de oro al corrupto de ‘reparto’? Qué pena, yo enruanado en Cartagena.

El mal ejemplo es como un edificio de los de ahora, donde lo que se hace arriba se siente bajo. Y se imita. Ser ‘vivo’, pasarse por la faja las normas y las leyes se normaliza. Esta semana vimos otra vez que en TransMileno, en los buses del SITP, se saltan el torniquete como algo natural. Y los demás saltadores celebran. Y otros apuñalan a los conductores, los agreden, inclusive a los policías. Ya tocó instalar unos torniquetes altos, como barrotes, que tal vez funcionen, pero es una muestra de que ya los honestos son menos que los que se saltan la ética. ¿Qué pasará si un día los colados llegaran a ser dirigentes? Lo malo es que en los contratos no hay torniquetes.

Pero no hay que doblegarnos. Por lo pronto, toca saber elegir en las próximas elecciones. Las instituciones electorales deben poner torniquetes. Y ahora que se proyecta una reforma de la educación, la mejor sería que se enseñen ética y valores desde kínder hasta posgrado.

* * * *

Pero sí hay otras noticias positivas. Llegó Agroexpo, que es un punto de esperanza y una muestra de coraje y de fe en el país de los empresarios del agro. Allí, con más de 600 expositores, está nuestro campo a pesar de las adversidades. Hay academia y muestras de innovación, hay maravillosos ejemplares, hay olor a tierra. Allá nos vemos.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)