Adiós, querido ‘Trisitico’

Se está yendo otra semana de lágrimas y polémicas, que comenzó con la noticia de las compras de algunas cositas, más bien suntuosas, por 173 millones, hechas por el Departamento Administrativo de la Presidencia para la Casa de Nariño y la Vicepresidencia de la República.



Se compraron sábanas, cobijas, plumones, vajilla... Y hasta un TV de 85 pulgadas. El presidente Petro salió con pañitos húmedos a limpiar el polvo de la polémica y dijo que se trataba de “que las personas del servicio tuvieran las mismas comodidades que los huéspedes en el Palacio de Nariño”. Es muestra de que en el socialismo se pueden arropar con la misma cobija. ‘Sabroso’, porque en la vida real unos duermen con plumones, y otros, desplumados.

Aunque para estrato medio, medio enculebrados, medio destapados, con una cobija de lana virgen de Boyacá, industria nacional, es suficiente. Además, son ecológicas, pues no toca matar gansos. Y hay colchas colombianas preciosas, como las de retazos, estilo reforma tributaria. O están las cuatro tigres, que ojalá vengan ya castrados.

Pero la calentura no está en las sábanas. Que haya austeridad es aconsejable y ejemplar, pero hay temas sociales de fondo que merecen debates muy serios. En medio de esta discusión vino la impresionante tragedia de la muerte del niño Gabriel Esteban González, que aún estrenaba camiseta y algún juguete, regalo por sus 5 años recién cumplidos, y que fue asesinado a manos de su propio padre, a quien el niño adoraba y creía que él lo amaba.

Estos son hechos que solo la mano del demonio puede empujar. Porque nadie entiende cómo un padre es capaz de maquinar, como programando un paseo, la muerte de su inocente hijo, un niño alegre, tierno, lleno de risas, hasta llevarlo a Melgar, donde dice el administrador del hotel –según la gran nota periodística de Carol Malaver, en este diario– que el niño estaba feliz y jugó con los pescados del acuario. Qué iba a pensar que en la madrugada ese papá, Gabriel Enrique González, se volvería el peor monstruo y lo asfixiaría fríamente hasta quitarle la vida.

“Hora de fallecimiento: 3:55 a. m. No sufrió. Ahora sí puedes disfrutar sola sin ‘trisitico’ y sin mí. Felicidades...” fue el mensaje espeluznante que el brutal y celoso filicida, o el diablo mismo, le envió a la madre del niño.

Querido ‘Trisitico’, espero que mil ángeles hayan venido a llevarte y estés ahora jugando con ellos en los parques del cielo, donde no habrá peligros, ni miedos ni monstruos. Perdón por este mundo al que llegaste. Un mundo torvo, cruel, miserable, lleno de odios y de muertes violentas, donde no somos capaces de cuidar la inocencia, tal vez porque en la política de los grandes también hay celos, y porque nos peleamos por plumones, dinero y poder, pero no nos unimos para las causas nobles ni para solucionar los verdaderos problemas que se devoran hasta la vida de los menores.

Tal vez, inolvidable ‘Trisitico’, te hayas encontrado allá con Sara Sofía, de solo 3 años, hermosa, de ojos azules, inocente también, a quien se robaron otros seres luciferianos en enero de 2021 y de quien nunca hemos sabido nada. Y con otros 436 niños y adolescentes que han sido asesinados aquí, en los primeros ocho meses del año, en este país violento que mata lo que más ama.

Adorado ‘Trisitico’, pide a Dios, por favor, que ilumine a los gobernantes, a los fiscales y a los jueces para que haya verdadera justicia. Y para que seamos capaces de unirnos, sin filosofía política, para revisar los problemas que surgen desde la misma familia; para que no permitamos que en solo un semestre se abuse de más de 11.000 niños en este triste país. Ojalá tú y los miles de ‘Trisiticos’ hechos ángeles nos ayuden a aplicar la ley, toda la ley, y a prevenir, a ver si logramos proteger la infancia.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)