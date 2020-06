Un plan de choque para el empleo

Los datos de empleo para el mes de abril hablan de una eventual catástrofe económica y social que hay que evitar a toda costa. En ese mes, cerca de 5,4 millones de colombianos perdieron su empleo, es decir, una cuarta parte del total de la fuerza laboral. Además, al menos 4,3 millones de personas dejaron de buscar empleo y ahora se clasifican como inactivas. Por su parte, los desempleados aumentaron en 1,6 millones, lo que subió la tasa de desempleo a 19,8 %, el valor más alto para un mes de abril en lo corrido de este siglo.

El aumento tan grande del número de inactivos implica que la tasa de desempleo subestima el tamaño del problema. Esto, porque una parte de la inactividad es involuntaria por el confinamiento obligatorio, que limita las oportunidades de búsqueda de empleo. No debería entonces sorprendernos que el necesario levantamiento gradual de las medidas de aislamiento desde finales de abril disminuya las pérdidas de empleo, pero que también aumente la tasa de desempleo por la mayor participación laboral.



Como el empleo es la principal fuente de ingresos para la inmensa mayoría de los hogares colombianos, las implicaciones de este choque en el mercado laboral en materia de pobreza van a ser sustanciales. Nuestros estimativos indican que la tasa de desempleo promedio en este año sería del 18,2 %, lo que implica que la tasa de pobreza aumentaría a 31,9 %, es decir, 2,3 millones de personas adicionales en esta condición. No cabe duda, entonces, de que la recuperación del empleo debe ser la primera prioridad de la política económica.



¿Cómo lograr esa recuperación del empleo? La primera estrategia se relaciona con los subsidios a la nómina establecidos por el Gobierno Nacional. Aparte de la importancia de acelerar la implementación de esta medida, valdría la pena considerar abrir la posibilidad para que el subsidio se aplique para los nuevos empleos formales no a través de pagos directos a las empresas, sino de la exoneración de las contribuciones a pensiones, cajas de compensación y ARL, equivalentes a 16,5 % del salario, que podrían ser asumidos por el Estado durante tres meses para incentivar la generación de empleo formal. Para mitigar el impacto fiscal, esta medida podría limitarse a ingresos no superiores a dos salarios mínimos mensuales.



La segunda estrategia tiene que ver con los incentivos a la construcción de vivienda, ya anunciados por el Gobierno hace algunos días. Esta estrategia continúa el exitoso énfasis de programas de reactivación anteriores, Pipe 1 y Pipe 2, que implementaron subsidios a la demanda para la compra de vivienda. En el caso del segmento de vivienda media, el programa entregará un subsidio de 37 millones de pesos durante los primeros 7 años del crédito a 100.000 nuevas viviendas. Esto va en la dirección correcta.



La tercera estrategia debe enfocarse en un plan de choque de inversión en infraestructura pública. Las regiones cuentan hoy con recursos de regalías por aprobar de $ 8 billones, que podrían articularse en un gran plan de inversiones de infraestructura, con el potencial de acelerar la reactivación económica y laboral a nivel territorial. En un estudio reciente, estimamos que cada 100 pesos invertidos en infraestructura jalonan 160 pesos de actividad económica, por los importantes encadenamientos productivos del sector con el resto de la economía. Esta inversión tiene además el beneficio de no solo acelerar el crecimiento en el corto plazo, sino también de aumentarlo en el largo plazo por sus efectos positivos en la competitividad y productividad.



No hay mayor prioridad en este momento, desde el punto de vista de la política económica, que la recuperación del empleo para millones de hogares colombianos. La combinación de nuevos incentivos a la creación de empleo formal, subsidios a la compra de vivienda así como un ambicioso plan de infraestructura pública serán herramientas fundamentales en este propósito.



LUIS FERNANDO MEJÍA