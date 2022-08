Sin contrapesos

Hoy, sin sonrojo vemos un Congreso que le dio la espalda a la ciudadanía, donde lo único que brillará por su ausencia es el control político, deshonrando el mandato popular de ser la voz delegada de la ciudadanía y donde solo defenderán feudos y privilegios personales.

A esta catástrofe de tener un Legislativo arrodillado se le suma la propuesta de eliminar la Procuraduría, lo cual afectaría gravemente el equilibrio de poderes.



La Procuraduría nació con la Constitución de 1830 con el objeto de “defender ante los Tribunales y Juzgados la observancia de las leyes y promover (...) los intereses nacionales y cuanto concierna al orden público”. Durante casi 100 años ha sido una entidad encargada de liderar el control de los organismos del Estado y garantizar la protección del interés público.



Lastimosamente recibió un duro golpe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señaló de manera radical que la pérdida de derechos políticos de funcionarios de elección popular solamente puede hacerla un juez.



Esta decisión podría hacer pensar que la propuesta del presidente electo de eliminar la Procuraduría es conveniente. Sin embargo, hay una situación que impide estructuralmente esta reforma: el equilibrio constitucional de poderes. Este concepto parte de la base de la necesidad que existan ramas del poder público autónomas, vigiladas por organismos de control independientes y sólidos para el funcionamiento del Estado. La Corte Constitucional ha manifestado que ese equilibrio constituye un pilar fundamental de la Constitución que no puede eliminarse so pena de sustituirla.

De esta manera, la única forma de eliminar la Procuraduría sería a través de la temida asamblea nacional constituyente.

La eliminación de la Procuraduría no solucionará los problemas de corrupción en Colombia, simplemente dejará el campo libre para terminar de consolidar el desbordado sistema presidencialista. FACEBOOK

TWITTER

El argumento, además, no es solo jurídico-constitucional, sino también político.



Eliminar la Procuraduría implica suprimir el primer órgano de control del Estado, y por ello una herramienta vital para la democracia. En la práctica, la mayoría de procuradores han realizado una labor de contrapeso político. Para solo poner unos ejemplos recientes, basta con recordar la posición de Edgardo Maya frente a la política de seguridad democrática del expresidente Uribe, de Alejandro Ordóñez sobre la política de paz del expresidente Santos y de Fernando Carrillo frente las objeciones a la JEP del presidente Duque. Son posiciones con las que se puede estar o no de acuerdo, pero que han abierto campo al debate y eliminado una unanimidad peligrosa.



La Procuraduría ha implicado en gran parte de su historia un contrapeso que ha equilibrado el balance de las discusiones públicas en un país donde la Rama Ejecutiva tiene más poder que en casi cualquier otro país democrático del mundo. La prueba de ello es que antes de posesionarse Gustavo Petro tiene el apoyo de más del 90 % del Congreso, de amplios sectores de la Rama Judicial, e incluso logró ganar el pulso para posponer la elección del nuevo contralor y del reemplazo de la magistrada de la Corte Constitucional Gloria Ortiz al nuevo Congreso. Gracias a ello, en la Corte Constitucional particularmente partirá con un primer magistrado elegido en su mandato, y luego se acercan las elecciones de otros 3 de terna presidencial en los próximos años.



La eliminación de la Procuraduría no solucionará los problemas de corrupción en Colombia, simplemente dejará el campo libre para terminar de consolidar el desbordado sistema presidencialista. Y claro, con gran habilidad política han dicho que esta reforma no se aplicaría de manera inmediata, pero de entrada la dejaría como un organismo moribundo, sin ninguna coercibilidad, un paciente terminal sin dientes para hacerle control. Es necesario reformar muchos aspectos de la Procuraduría, pero suprimirla sería un error histórico.

LUIS FELIPE HENAO