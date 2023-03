Un elefante amenaza la democracia

El Presidente quiere encasillar a la oposición entre quienes están a favor de la paz o en contra de ella. Narrativa falsa. El país hoy se debate entre quienes están a favor del narcotráfico o en contra de él. En el Ministerio de Justicia que hoy dirige Néstor Osuna estuvieron funcionarios que dieron su vida en la lucha contra este flagelo, como Enrique Low Murtra o Rodrigo Lara Bonilla, quienes llegaron hasta las últimas consecuencias para evitar el sueño de Pablo Escobar: implantar un narco-Estado.

La ley de sometimiento no parece buscar que las bandas criminales se sometan a la justicia, sino la sociedad a ellas, tal como lo ha denunciado el Fiscal General, quien ahora se ha convertido en la primera barrera para detener esta tragedia. Entre las principales perlas de este proyecto están las siguientes: 1) Contempla un indulto velado a través del principio de oportunidad frente a todas las personas que hayan cometido concierto para delinquir con fines de paramilitarismo. Ya lo tumbó la Corte Constitucional frente a la Ley de Justicia y Paz en la sentencia C-936 de 2010. 2) Crea la libertad provisional condicionada, que hará que miles de narcotraficantes puedan salir a la calle con solo firmar un acta de sujeción. 3) Exige a la Fiscalía entregar información sobre procesos penales al Gobierno Nacional, lo cual puede afectar profundamente la naturaleza de las investigaciones. 4) Se contempla la devolución del 6 % del producto ilícito a las bandas, lo cual no es más que una grotesca legalización del lavado de activos y el narcotráfico 5) El proyecto excluye totalmente a las víctimas, sin dejar nada claro cómo se garantizarán sus derechos.

Mientras el trámite de esta ley avanza, el cese bilateral ha dejado a muchas regiones de Colombia sometidas al narcotráfico y la criminalidad. Las disidencias y las bandas criminales con las que se ha convenido el cese del fuego están lejos de ser delincuentes políticos. Son simplemente grupos de narcotraficantes con un jugoso negocio, como Escobar o los Rodríguez Orejuela. Lo más grave es que hay una guerra donde el secuestro (como lo señaló la revista ‘Semana’) se disparó en 43,6 %; la extorsión, en 33 %, y las masacres, en 38 %, dejando a la ciudadanía a merced de los delincuentes, maniatada a la Fuerza Pública. El fruto de esta antipolítica criminal es el desborde de los cultivos ilícitos y la economía ilegal.

La paz que se vende no es nada más que un pacto con los narcotraficantes, que si se aprueba la ley de sometimiento resultarían amnistiados, y los crímenes que están cometiendo quedarían en la impunidad. Colombia está siendo entregada poco a poco a la criminalidad, y los miembros de la Fuerza Pública que no están de acuerdo son excluidos. En lo que va de 2023, más de 100 oficiales del Ejército han pedido la baja, entre los cuales hay 23 tenientes. Muchos de ellos por indignidad y otros por no compartir las doctrinas de la nueva cúpula. Esta situación es aterradora, porque no solo muestra la inconformidad de los miembros del Ejército con lo que está sucediendo, sino que también deja serias dudas sobre el futuro de la Fuerza Pública.

Nuestra democracia se fortaleció por el sacrificio de diferentes líderes, esa opinión independiente estará lista para examinar cuáles son los parlamentarios que premien la ilegalidad, quienes serán los nuevos Santofimios, los senadores y representantes que le abran la puerta al nuevo elefante que quiere la impunidad para el ‘clan del Golfo’ y demás grupos narcotraficantes que ya tienen los recursos listos para pupitrear estas reformas que acabarán con el Estado de derecho del país. ¿Qué pensarían Galán, Enrique Low Murtra y Rodrigo Lara Bonilla de lo que está pasando con la justicia en Colombia?

Es el momento de rodear a la justicia y protegerla de las amenazas y presiones que van a empezar a surgir.

LUIS FELIPE HENAO

