Todos en el suelo

La semana pasada, ‘The Economist’, uno de los medios más prestigiosos de análisis político y económico a nivel mundial, publicó un artículo que refleja la situación económica actual de América Latina: ‘Latin America’s left-wing experiment is a warning to the world’ (El experimento de la izquierda latinoamericana es una advertencia para el mundo). Para comenzar, muestra una realidad irrefutable: mientras Asia está presentando un crecimiento de más del 4,3 %, en América Latina no se llegará ni al 1 %, lo cual está afectando profundamente el ingreso de inversión extranjera en la zona.

Luego hace un análisis profundo de la situación de cada país, destacando Argentina, Chile, México, Perú y Colombia, países que tienen una combinación mortal de alta inflación, aumento del desempleo, altas tasas impositivas e inestabilidad, que han llevado a la reducción del interés de los inversionistas extranjeros en la zona.

Luego el artículo presenta conclusiones duras frente al Gobierno actual de Colombia: “El señor Petro es más extremo. A fines de abril disolvió su gabinete y llamó a un Gobierno de emergencia después de que varios miembros no estuvieran de acuerdo con aspectos de su agenda, incluida la ampliación de la intervención estatal en el sistema de salud”. Finalmente, ‘The Economist’ hace una afirmación contundente: “Un peligro es que haya una crisis financiera. Los diferenciales de riesgo de la deuda en la región son generalmente tolerables. Pero en algunos casos han aumentado y, en general, son ligeramente más altos que en los mercados emergentes de Asia. Colombia claramente ha empeorado, mientras que Brasil es más alto de lo que solía ser”.

No se trata, en todo caso, de un análisis aislado.

Lo peor es que, como señala ‘The Economist’, esto termina afectando de mayor manera a las personas más pobres de la región porque, de un lado, si se retira la inversión extranjera habrá menos recaudo de impuestos para financiar políticas sociales y, de otro lado, si se aumentan los precios, las clases medias serán pobres y las menos favorecidas pasarán hambre. Al final, lo que buscan gobiernos como el de Maduro y Petro es destruir riqueza, declararles la guerra a los empresarios y emprendedores, buscando que toda la población dependa del Estado y poder manipularlos con mercados y ajustes salariales porque todo el sector productivo depende de un ineficiente y corrupto andamiaje burocrático.

El daño que se está causando no es solo económico, sino también social y político. Países que durante las últimas décadas habían estado gobernados por tendencias de centro, entre la centroizquierda y la centroderecha o el liberalismo y el conservatismo, ahora están hundidos en la polarización y pasan de un momento a otro de presidentes como Bolsonaro y Bukele a Boric y Fernández.

La situación en algunos casos es crítica, Argentina, por ejemplo, tiene una crisis económica incontrolable desde hace décadas, pasando de ser la gran joya de América Latina a un país donde más del 40 por ciento es pobre debido a la inflación. Colombia va en esa ruta, alcanzando el 15 % anual, que se proyecta que crezca por las locas reformas que cursan en este momento en el Congreso y que solo contribuirán a subir los precios de la salud, la educación y las pensiones.

Como afirma ‘The Economist’, lo único que puede parar la catástrofe es el Congreso, pero no son muy buenos los augurios cuando se ve cómo se están pupitreando las reformas. O como lo señaló el ministro Jaramillo, o todos en la cama o todos en el suelo, y nos van a dejar a todos en el suelo, con pobreza, violencia y corrupción. Porque es la única forma de que el populismo avance en el poder.

Lo único rescatable es que la gente no es boba y el pacto recibirá una derrota en octubre, que lo aterrizará en el desprecio que la ciudadanía ya expresa en la calle, avizorando en noviembre la tercera crisis ministerial.

LUIS FELIPE HENAO

