Sometimiento del Estado a los narcos

Ya se empiezan a ver los primeros resultados jurídicos del Pacto de La Picota, en el que el apoyo electoral de las bandas a la campaña de 2022 quedó condicionado al sometimiento del Estado al narcotráfico. Pasados apenas algunos meses desde que los delincuentes más peligrosos del país apoyaran la campaña del Pacto, en 2022, se presentó un proyecto para beneficiar masivamente no solo a los miembros de las bandas sino también a otros narcos a través de micos ocultos. El problema es que el proyecto terminó siendo una mala copia de la Ley de Justicia y Paz, la cual ya tenía numerosos problemas de diseño, que luego de más de 15 años de aplicación tenga pocos resultados.

El primer mecanismo planteado por el proyecto es absolutamente inconstitucional. El proyecto plantea la aplicación del principio de oportunidad frente al concierto para delinquir por delitos graves, lo cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C 936 de 2010. En esa decisión la Corte tumbó la Ley 1312 de 2009, por desconocer la obligación del Estado de investigar las graves violaciones de los derechos humanos.

El segundo mecanismo simplemente implica revivir un mecanismo que en Justicia y Paz ha sido un total fracaso: la pena alternativa. Es decir, remplazar la pena inicial que se impondría por una de 6 a 8 años. Este no ha funcionado, pues la mayoría de personas que lo obtuvieron no recibieron la libertad. Casos como el de ‘HH’ son un claro ejemplo del fracaso de este instrumento, pues luego de cumplir la pena máxima de 8 años no obtuvieron la libertad por la cantidad de trabas que se reviven en esta ley y en este momento están tocando las puertas de la JEP. Curioso que los más profundos críticos de Justicia y Paz ahora presenten un proyecto igual.

El proyecto tiene, además, un mico gigante: la aplicación de la ley no se da por la pertenencia efectiva del individuo a los grupos, que es lo que siempre se ha hecho en Colombia, sino a través de la estructuración de lo que llaman ‘patrones’ en los que haya participado el individuo, independientemente de si hace o no parte de la organización. Este orangután puede permitir que esta ley se aplique a cualquier narco o traqueto por haber realizado conductas relacionadas con un patrón, pero sin pertenecer a una ‘bacrim’.

Otro esperpento de la ley es la posibilidad de quedarse con parte del producto de los bienes ilegales, lo cual implica el lavado de activos más descarado de la historia. ¿Cómo permitir que estas personas retengan un 6 por ciento de los bienes si se trata de bandas dedicadas esencialmente al narcotráfico? Y sobre todo, ¿cómo hacerlo en momentos en los que el porcentaje de cultivos ilícitos es el más alto en la historia de Colombia? Esta norma es tan absurda político-criminalmente que básicamente implica un mensaje a estos grupos para narcotraficar más y así poder quedarse con más ingresos. Sin embargo, lo más insólito es que a los propios abogados de los miembros de las bandas criminales les parece un esperpento de ley, pues, además de revivir un modelo fracasado como el de Justicia y Paz, no da alternativas para abordar el tema de la extradición, como, por ejemplo, sí lo hizo el sistema de la JEP.

Al final se ha presentado un texto lleno de errores, improvisado y sin la más mínima revisión de penalistas que sepan algo de justicia transicional. Lo que se vislumbra es que, como en todo pacto oscuro, ni unos ni otros quedarán satisfechos y el perjudicado será el país, que por el cese del fuego del Gobierno vive una situación de violencia cada vez más generalizada.

P. D.: ojalá los medios de comunicación averigüen si es verdad que hay abogados y amigos cercanos del Gobierno que se están haciendo ricos vendiendo cupos de facilitadores de paz a narcotraficantes.

LUIS FELIPE HENAO

