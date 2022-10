Proteger la independencia del Banco de la República

La improvisación y la insensatez ya tienen consecuencias, que no son solo atribuibles a la coyuntura mundial, sino a la irresponsabilidad gubernamental. El peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo desde el 17 de junio, dobla a monedas en crisis como la libra y el euro y se devalúa 7 veces más que las de Brasil o México. No se puede tapar lo que está ocurriendo. Estamos sufriendo a un gobierno que no conoce lo técnico, ni le preocupa.

Los nubarrones de una inflación alta, combinada con una recesión, deberían llamar a cualquier mandatario a generar medidas para que no se destruyan empleos y tener acciones contracíclicas que mantengan la salud de la economía. Pero cuando se está en la cima del ego, no se miran las ruinas de sus decisiones.

Hoy, el sector empresarial colombiano se siente perseguido, y ya vemos un marchitamiento acelerado de la credibilidad del país para dar seguridad jurídica a inversionistas. Por eso la Andi señala, con razón, que la reforma tributaria presentada afectará el “crecimiento, la inversión y el empleo”, como señaló también Kalmanovitz al referirse a la testarudez de algunos ministros. Las “promesas neciamente concebidas que si se cumplen van a precipitar una crisis cambiaria de inimaginables proporciones”.

El Gobierno está siguiendo una narrativa perversa. Todos los días genera una crisis diferente, pero no asume las consecuencias, y siempre busca un responsable de sus errores, desplumando el ganso de la economía y ahuyentando la inversión. Esta semana, que acaba de terminar, la víctima fue el Banco de la República.

Ojalá no sigamos los caminos de Turquía, donde el presidente destituyó a dos gerentes del Banco Central y le ordenó bajar las tasas de interés. Hoy, allí la inflación está en 83 % y la lira turca se ha devaluado un 51 % en 12 meses.

Y aunque suene lejano el ejemplo, desinstitucionalizar el país puede tener las mismas consecuencias. Petro la está emprendiendo contra el Banco con argumentos populistas y sin ningún sustento: “El Banco de la República ha elevado tasas de 1,75 % a casi 10 % en un año. ¿Permitirá crecer?, ¿permitirá la reactivación económica?, ¿permitirá que la economía popular florezca, que la gran empresa se desarrolle en Colombia? La respuesta es no”.

Lo primero que debe decirse es que, como todo discurso populista, es falso. El FMI ha reconocido que Colombia ha sido uno de los países que más han crecido en la época pospandemia, y lo ha hecho porque en el gobierno anterior cuidó la economía de los excesos populistas que muchos, entre otros Petro, pedían a gritos. Mayor emisión y otras locuras se escuchaban, mientras el Emisor cuidaba la economía nacional.

El aumento de las tasas de interés es una medida que están tomando todas las economías del mundo, comenzando por Estados Unidos, en donde la Reserva Federal ya lo ha autorizado en varias ocasiones, lo cual han hecho la mayoría de países de Europa e incluso América Latina, pues es la única manera de controlar la inflación y la recesión.

El Banco de la República es un muro de contención con un blindaje constitucional, que debe protegerse para evitar una catástrofe, pues si a los problemas de violencia de Colombia les agregamos una crisis económica, este país va a ser inviable. Dependerá de la Corte Constitucional que no se vaya a destruir la institucionalidad que nos ha resguardado de las grandes crisis y proteger al Banco de la República como máximo bastión de la economía nacional.

LUIS FELIPE HENAO

