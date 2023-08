Sin cabeza

Como lo señaló Enrique Santos, las tardanzas y ausencias de Petro no tienen explicación, lo cual está afectando el desempeño de su gobierno. La culpa no es de los ministros, es de la cabeza gubernamental, que no les exige resultados y con su ejemplo muestra una forma de gobernar que brilla por su ineficiencia. Hoy no tenemos un plan contracíclico, que reviva una economía moribunda.

Saber liderar equipos no es tarea fácil, y una mala gestión supone graves consecuencias. En un momento en que la economía está estancada, con un crecimiento inflacionario, el Presidente dejó plantados a los empresarios del país que querían conocer en qué consistía el acuerdo nacional, y con un mensaje de aliento y sin polarización entre todos jugársela por Colombia, como lo señaló en su discurso Bruce Mac Master.

La economía colombiana está entrando en una de las etapas más complejas de los últimos tiempos. El Banco de la República ha anunciado que habrá un crecimiento aproximado del 0,9 % en el tercer trimestre y del 0,4 % en el cuarto, con una tendencia similar para 2024, lo cual para los economistas técnicamente significa que Colombia va a entrar en recesión en los próximos meses.

La situación es tan grave que José Antonio Ocampo, quien hasta hace solo unos meses fue el Ministro de Hacienda de Petro, manifestó claramente que “la economía está en franco estancamiento y es urgente que el Gobierno adopte una política de reactivación”. Otro tema que el exministro destaca es la disminución de las exportaciones de bienes, las cuales se redujeron en casi el 11 % entre los primeros cinco meses de 2022 y el mismo período en 2023.

Mientras que en 2022 el crecimiento económico sería del 7,5 %, los indicadores señalan que el crecimiento de 2023 será mínimo y en 2024 probablemente no haya. Semejante paradoja se debe a diversos factores como los siguientes: 1. Una reforma tributaria, que aumentó excesivamente los impuestos a la producción y desincentivó la inversión; 2. Una inflación disparada y mal manejada, que encareció la generación de nuevos proyectos; 3. La baja ejecución pública, al punto de que el Presidente amenazó con sacar a la mitad de su gabinete por no dar ejecución al presupuesto, quienes a su vez en lugar de adoptar medidas urgentes pidieron la renuncia de sus viceministros, generando más caos y; 4. La inestabilidad política de un Presidente ausente y con frecuentes cambios de gabinete.

Según el Dane, los sectores más afectados por la crisis son los de comercio, las actividades financieras, la industria y la construcción, que vienen decreciendo progresivamente. En Colombia más del 80 % del PIB depende del sector privado: comercio (17 %), industria (12 %), vivienda (9 %), sector minero-energético (11 %), banca (5 %), telecomunicaciones (3 %) y otras áreas privadas (8 %). Sin sector privado no hay empleo, ni impuestos. Por ello, los más perjudicados serán los sectores con menos ingresos, que sufrirán la destrucción del empleo y el aumento de la pobreza.

La historia demuestra que la recesión tiene terribles efectos sociales: la famosa crisis del 29 en Estados Unidos generó una contracción del 18 %, y las crisis después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial generaron contracciones del 15 %, mientras que la pandemia causo una reducción del PIB mundial del 6 %.

Si las cifras se mantienen y la inversión extranjera sigue cayendo, en dos años podríamos tener caídas similares a la de la época de la pandemia, lo cual sería devastador y no tendría antecedentes en la historia reciente de Colombia.

El Gobierno tiene parada la economía, el sector público está totalmente estancado, mientras que la inflación, la inestabilidad y el alza de los impuestos no incentivan la generación de nuevos proyectos privados. Ojalá el Presidente reflexione y empiece a trabajar, porque si no cambia el rumbo, el país entrará en una grave crisis económica.

LUIS FELIPE HENAO

(Lea todas las columnas de Luis Felipe Henao en EL TIEMPO, aquí)