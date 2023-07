Secuestrados otra vez

Las recientes declaraciones del ministro Velásquez sobre la imprudencia de una sargento de viajar a Arauca no solo son revictimizantes, sino que demuestran que poco a poco los colombianos vamos quedando secuestrados, sin poder desplazarnos por gran parte del país.

El mismo día que el Ministerio de Defensa suscribió el Decreto 1117, del 5 de julio de 2023, a través del cual se decidió el cese del fuego bilateral con el Eln, este grupo secuestró a la sargento del Ejército Ghislaine Karina Ramírez y a sus dos hijos, menores de edad. Sin embargo, lo más insólito fueron las explicaciones a la situación que dio el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien les atribuyó la culpa de la situación a las víctimas: “Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo y desplazándose en una zona en la que se sabe de la presencia del Eln es un acto de imprudencia”, y agregó que “aquí hay un exceso de confianza de la sargento, lamentablemente”.

En esa lógica indigna del ministro, ¿se podría decir que fue responsabilidad de los patrulleros Renzo García y Gerson Cuevas el quitarse el chaleco antibalas para facilitar que los asesinaran de forma cruel y al mismo tiempo cobarde? Tenemos un ministro que perdió el control sobre el territorio y cuya candidez con la delincuencia ya tiene desesperados a la ciudadanía y los gobernantes territoriales, que se sienten desprotegidos. Y lo cierto es que el secuestro está disparado en Colombia. En solo el último año creció en más de un 120 %.

En lo que va del año se han cometido 146 secuestros por las disidencias de las Farc y el Eln. La cifra es tan alta que solo se había alcanzado en 2012. El control territorial de las disidencias está avanzando hasta ciudades, donde ya se había extinguido el fenómeno, como Cali, Ibagué, Neiva y Bucaramanga, zonas del país que con el acuerdo con las Farc habían logrado bajar profundamente sus niveles de criminalidad.

El secuestro es uno de los peores crímenes que se pueden cometer contra una persona. Afecta no solo la libertad, sino la dignidad humana. La JEP ha documentado que durante el conflicto se cometieron más de 21.000 secuestros, que ya ha calificado como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Hasta el momento, la JEP ha imputado a 20 personas como máximos responsables de esos delitos, no solo del exsecretariado de las Farc, sino también a mandos medios.

Dentro de los avances en ese proceso, el primero ha sido evitar argumentos justificatorios. Discursos que se dieron en su momento para secuestrar a estas personas como ser políticos, tener mucho dinero o ser de la Fuerza Pública quedaron ya totalmente descalificados. La vida o la libertad de una persona no valen más o menos porque sea militar. Eso ya está muy claro desde hace décadas en el mundo.

Lo cierto es que los colombianos estamos volviendo a estar secuestrados en las ciudades. Las disidencias controlan gran parte de los departamentos de Nariño, Valle, Meta, Guaviare, Cauca, Putumayo y Caquetá, avanzando también últimamente en Huila y Tolima, mientras el Eln controla amplias zonas de Arauca, Norte de Santander, Cesar y Venezuela, donde reinan a sus anchas en el régimen de Maduro. El ‘clan del Golfo’ controla el Bajo Cauca, Chocó, Urabá y Córdoba.

Que el propio ministro de Defensa diga que una persona entrenada y con experiencia en el conflicto no podía ir a Arauca, es algo muy grave. Si eso sucede con una persona como ella, ¿qué decir del resto de ciudadanos? Pues que realmente no es prudente, como diría el ministro, no solo ir a Arauca sino a todas esas zonas donde reina la delincuencia, gracias a un Gobierno que les está entregando medio país a los grupos armados a través de ceses que ellos violan todos los días. ¿No le parece, señor ministro, que secuestrar y matar personas viola el cese del fuego? ¿O qué entiende usted por cese del fuego?

LUIS FELIPE HENAO

