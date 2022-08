Los retos jurídicos y logísticos de la paz total

La historia de Colombia ha estado cruzada por la violencia y el conflicto. Por ello la idea de una paz total nos ilusiona, pero genera enormes retos a nivel jurídico e institucional. La mejor estrategia es utilizar lo aprendido para lograr consolidar un desafío tan complejo como es dialogar con todos los grupos armados, el cual deberá tener en cuenta 4 aspectos:

1) Un marco jurídico diferencial. En aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial de la sentencia del caso de las masacres de El Mozote vs. El Salvador, una paz total requeriría 2 sistemas diferenciados: a) Uno para el Eln y las disidencias, a los que se les podría aplicar el sistema de la JEP con algunas particularidades, pero cuyo fundamento es la posibilidad de aplicar amnistías e indultos, salvo por los hechos que constituyan graves violaciones de los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario, y b) Un sistema de sometimiento para las bandas criminales que implique rebajas de pena y otros beneficios. Igualar ambos sistemas sería nefasto e inconstitucional, pues no pueden aplicarse amnistías a grupos de naturaleza paramilitar, pero también deben pensarse beneficios que convenzan a sus miembros porque en ello la Ley 1908 fue tan restrictiva que no tuvo ningún efecto.



2) Una estructura sólida para el juzgamiento. Los problemas del funcionamiento de Justicia y Paz demostraron que para crear un sistema de justicia no es suficiente con tener leyes alternativas, sino que es fundamental contar con herramientas para aplicarla. Justicia y Paz colapsó, pues, no obstante contar con cientos de fiscales dedicados a investigar los hechos, no tenía el suficiente número de jueces y magistrados, y por ello se han emitido tan pocas decisiones.



Una idea podría ser ampliar la JEP para juzgar a los excombatientes del Eln y las disidencias, pero también contar con otros jueces especiales que solamente se dediquen a juzgar a los miembros de las bandas que se sometan, pues si simplemente se envía todo a la justicia ordinaria, el sistema estará condenado a fracasar.



3) Una solución frente al problema del narcotráfico. Esta debe incluir una política integral y no soluciones específicas como el licenciamiento a empresas, que volvió la marihuana un negocio de unos pocos pero discriminó a las comunidades. Despenalizar la marihuana puede, a su vez, generar una política de sustitución frente a la coca que sea rentable para los campesinos.



4) Una ruta frente a la extradición. Los recientes casos de ‘Otoniel’ y ‘Santrich’ demostraron que la extradición sigue siendo un tema vital en la agenda de Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, en el resto de casos la garantía de no extradición de la JEP ha demostrado ser un posible camino para no aplicar esta medida a quienes realmente contribuyan con la verdad y la reparación de las víctimas. Lo más importante en este aspecto será el diálogo que se pueda tener con el gobierno de Biden, con el cual se puede llegar a un punto intermedio que beneficie a ambos países.



Cuando se empezaron las negociaciones con las Farc pocos pensaban que pudieran ser efectivas, pero al final tuvieron éxito, gracias a una mezcla de audacia en la negociación y mucho trabajo en la implementación para lograr un proceso que hoy es modelo en todo el mundo.



LUIS FELIPE HENAO



