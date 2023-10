Licitando por Twitter

El tránsito del autoritarismo a la democracia exige el respeto a la ley. En Iberoamérica este fundamento se llama principio de legalidad y es el fundamento del funcionamiento del Estado.

El profesor Eduardo García de Enterría, quien ha sido el mayor exponente del derecho administrativo, pronunció en el año 1962 un discurso que sería la base de las entidades públicas modernas y que luego se publicó con el nombre de la lucha por las inmunidades del poder en el derecho administrativo. En este texto expone la constante lucha del Estado de derecho por controlar la arbitrariedad de la política y la necesidad de que las decisiones públicas se expresen en actos administrativos motivados, sujetos de recursos y control judicial.

En Colombia estamos viviendo una oscura época en la que la ilegalidad controla gran parte del país y en la que el Estado se maneja desde la cuenta de Twitter (ahora X) del Presidente, desde donde da órdenes, estigmatiza, ataca personas e incide en licitaciones públicas.

La orden impartida a sus funcionarios mediante su cuenta de X ha situado en un escenario de total inseguridad jurídica a las empresas que participan en los procesos de selección de contratistas que adelanta el Estado bajo el régimen de la Ley 80 de 1993. En efecto, ante un trino del reconocido periodista César Augusto Londoño, quien alertaba por la gran falencia que acarrearía la declaratoria de desierta de la licitación pública para la adjudicación del operador encargado de elaborar y suministrar los pasaportes, el Presidente replicó ordenando la declaratoria de desierta de procesos en los que exista un único proponente.

Todo mal, el Presidente no tiene la facultad que le permita al servidor público suspender procesos de selección, la declaratoria de desierta es una consecuencia que solamente puede aplicarse en los estrictos términos establecidos por el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Ello conlleva a que en un proceso de licitación pública, esta figura “únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva...”, como cuando no hay oferentes, cuando habiéndolos no cumplan con los requisitos habilitantes y cuando la oferta exceda el presupuesto legal.

La declaratoria de desierta de una licitación no se puede sustentar en la falta de concurrencia de oferentes a un proceso. Se equivoca el presidente Petro al enviar un mensaje ilegal a los funcionarios para que se inmolen declarando desiertas las licitaciones públicas donde un solo oferente ha participado o ha quedado habilitado, cumpliendo con las exigencias de los pliegos de condiciones.

Estas situaciones no son aisladas, también se presentaron en la licitación para proveer internet al Sena, en contratos de concesiones y en muchos procesos en los que los empresarios temen participar porque al final, lejos de procesos serios, ahora solo vale la opinión del Presidente.

Invito a cualquier especialista en derecho administrativo a que explique esta nueva forma de actuación del tuitazo en la que el Presidente de un país da órdenes a funcionarios respecto de los cuales ni siquiera es superior jerárquico, con el objeto de incidir en todas las decisiones que toma el Estado en Colombia.

Parece que la ley se abandonó por la discrecionalidad del Presidente, donde solo tienen garantías los “emprendedores” que, como denominó Benedetti, aportaron a la campaña de forma ilegal. Euclides Torres y su clan tendrán la tranquilidad de nadar en contratos y la transparencia será una víctima más del “cambio”.

Como decía García de Enterría, el principio de legalidad en el derecho administrativo es el fundamento del Estado de derecho; si se destruye, ya solo quedará la arbitrariedad, que es lo que estamos viendo todos los días en Colombia.

LUIS FELIPE HENAO

