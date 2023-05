La política del odio

Como lo señaló acertadamente el periodista Gustavo Gómez, el Presidente les tiene fobia a los medios, “sigue haciendo carrera en el petrismo desprestigiar a los medios de comunicación”, a los quiere reemplazar por el Twitter.

El último episodio, que ya raya en lo ridículo, fue señalar que la prensa acuñó el término de ‘paz total’, cuando el mismo fue utilizado en su programa de gobierno y en numerosos trinos del Presidente. ¿Por qué este cambio de postura? No es por falta de memoria o por la recurrente mitomanía que algunos le atribuyen. No, es por el fracaso de dicha política en el territorio, por las constantes mostradas de dientes a un gobierno débil y complaciente con el Eln y de los narcotraficantes del ‘clan de Golfo’.

El Presidente quiere, en su narrativa perversa, buscar un responsable del fracaso de estos nueve meses del mandato, y el mejor chivo expiatorio es la prensa, que tiene que guardar silencio y no informar del aumento de las masacres, secuestros, extorsiones y asesinatos, que nos recuerdan el terror de un país inviable que tiene lugares del territorio vetados para la Fuerza Pública.

Esta semana, tras la marcha de militares retirados en contra del Gobierno, Caracol TV realizó una publicación absolutamente objetiva de la situación: “Exintegrantes de la Fuerza Pública protestaron en la plaza de Bolívar de Bogotá, en respaldo a los uniformados activos y en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro”. La frase de Caracol TV era tan neutra y descriptiva que era imposible de cuestionar. Sin embargo, minutos después el Presidente publicó un furioso tuit en el cual manifestó: “Miren este medio de comunicación tratando de dividir la Fuerza Pública del Gobierno. Soy el comandante constitucional de las Fuerzas Armadas. No hay conflicto entre los uniformados activos y el Gobierno Nacional”.

Pocas horas después, Caracol TV publicó otra noticia totalmente real: “Reforma laboral provocaría pérdida de más de 450.000 empleos, advierte Banco de la República”, a lo cual contestó casi inmediatamente: “Otra noticia mentirosa. El artículo de la revista del Banco de la República es responsabilidad de sus autores, no de la entidad. Lo dice claramente el mismo documento en su primera página”. La pelea con este medio es personal y se originó desde que una investigación de Caracol revelara el pacto de la Picota, gracias a una valiente investigación del periodista Ricardo Calderón, quien sigue indagando en ese oscuro tema en el cual está involucrado el hermano del Presidente, con quien también ha iniciado una pelea visceral.

Tan insólitas fueron las afirmaciones de Petro contra noticias totalmente objetivas, que la propia Flip sacó otro duro comunicado frente al mandatario: “No es la primera vez que el Presidente interfiere en el ejercicio libre de la prensa. Sus críticas y refutaciones han sido constantes desde el inicio de su gobierno, hace nueve meses. Ha insistido en responsabilizar a los medios de comunicación de diversas conductas, incluso de actos delictivos, para invalidar sus denuncias y reportajes de interés público. Así mismo, ha sostenido que existe una campaña de desinformación orquestada o apoyada por el periodismo que informa sobre su gestión”.

La obsesión por el control de los medios de comunicación y los intentos de coartar la libertad de información no han cesado y, por eso, la amiga de la dictadura venezolana y senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, exige una mordaza a la prensa y no duda en presentar un proyecto que limite la libertad de expresión. Ojalá no recorramos los caminos de Nicaragua y otros autoritarismos que se envejecieron en el poder, asesinando el periodismo, que es uno de los pilares del Estado social de derecho.

LUIS FELIPE HENAO

