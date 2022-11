¿La mano de Dios en la reforma pensional?

Este domingo comenzó el Mundial de fútbol, evento en el que se han visto grandes hazañas, pero también algunas vergüenzas como la ‘mano de Dios’ con la que Argentina logró ganar a Inglaterra y pasar a semifinales en 1986 con una trampa que fue celebrada como un hito, cuando fue una demostración de cómo el engaño puede triunfar en el mundo. Este mes, ya se comienza a hablar de un gol parecido que nos quieren meter a los colombianos: la reforma pensional.

Aprovechando las jugadas maradonianas de la coalición del Gobierno, Ocampo ya confesó, sin rubor alguno: “Aspiro a que la próxima reforma tributaria sea para bajarles los impuestos a las empresas y no para subirlos”, lo que demuestra que la reciente ley impositiva es recesiva, desestimula la inversión y en un año de recesión económica solo creará desempleo y hambre. Pero la oscura noche solo comienza, con una coalición de gobierno muy aceitada y prepagada, empieza a gestar la mayor expropiación de los ahorros de los colombianos, una pirámide gestionada desde el Gobierno, donde al mejor estilo de DMG se evaporan los años de esfuerzo de los trabajadores.

La reforma, que utiliza el ahorro de la gente para financiar gasto corriente del Gobierno, no es una reforma pensional sino fiscal. En términos sencillos, lo que hoy es un ahorro mañana se convierte en un impuesto para la clase obrera que tendría efectos nefastos, como aumentar las tasas de interés. Esto aunado a la inflación nos llevará a una crisis peor que la del Upac, no solo robando el sueño de una pensión justa, sino que dejará en el camino a muchas personas que no podrán pagar sus créditos hipotecarios, perjudicando a los más vulnerables.

Otras consecuencias, revisando el panorama macroeconómico, son que se contraerá la inversión y el PIB. Con menos ahorro, tenemos que pedir más plata prestada a extranjeros; aumenta el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos en por lo menos, 2 % del PIB, aumentará la devaluación, serán más costosas la financiación del Gobierno y la refinanciación de la deuda pública. Esta insostenibilidad fiscal, en el largo plazo, llevaría a la imposibilidad de pagar pensiones en Colombia.

Como vemos, la reforma planteada es ampliamente regresiva y afectará gravemente a los cotizantes en los fondos privados, lo cual es abiertamente inconstitucional y, además, desconoce sentencias muy importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como las del caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Ancejub-Sunat) vs. Perú, y sobre todo la de los 5 pensionistas vs. Perú, en la cual esa corte señaló que no puede haber regresividad en los derechos pensionales.

Jugar con las pensiones es un riesgo que podría costarle a Colombia su futuro económico como sucedió en la Argentina de Maradona, donde medidas populistas convirtieron a una nación rica en un país inviable macroeconómicamente.

Este gobierno parece embarcado en hacernos dar un viaje en el tiempo a los años ochenta, cuando la salud, las pensiones y la educación eran públicas y funcionaban muy mal, y no puede pensarse solamente que porque hayan pasado 30 años el Estado esté mejor. Si no, miremos los cientos de miles de tutelas que se ponen anualmente contra Colpensiones (por algo será). Al final, las nuevas reformas del Gobierno parecen no tocadas por la mano de Dios y quieren ser aprobadas a pupitrazo, metiendo goles contra la clase media colombiana.

LUIS FELIPE HENAO

