Infarto en la paz

El país está sufriendo una pérdida repentina de la función cardiaca. Con casi 4 protestas por día empieza a padecer una ausencia de respiración en ciertos sectores. El bajo Cauca está desabastecido, en San Vicente del Caguán la inversión extranjera salió corriendo y la protesta social todos los días aumenta.

El Gobierno decidió ponerle anestesia general a la Fuerza Pública, y hoy es un actor que está inmóvil, mientras las organizaciones ilegales no paran de hacer masacres. El Presidente y su gobierno justifican estos atentados contra la población civil como la legítima protesta del campesinado, olvidando que sus acuerdos con grupos criminales están aumentando las víctimas en las regiones. Detrás de cada bloqueo están los narcotraficantes del ‘clan del Golfo’, las disidencias de las Farc o el Eln.

El paro cardiovascular que vive el país puede ser fulminante y acabar con los logros del pasado acuerdo de paz; la falta de metodología más las constantes denuncias de corrupción pueden acabar la legitimidad de estas negociaciones y que aparezca otro gobierno radical que atente contra las libertades. Los ciudadanos están exigiendo certidumbre en el actuar del Gobierno, prosperidad económica y seguridad, pilares estos que se están destruyendo en las regiones.

La paz total debería tomar como modelo la centralidad de las víctimas para poder ser exitosa. El proceso de paz de Santos no fue fácil. Se desarrolló luego de 30 años de fracasos continuos. Pero lo que diferenció ese proceso de los anteriores es que se incluyó un actor adicional: las víctimas. En La Habana estuvieron representantes de organizaciones indígenas, afrocolombianas, campesinas y de mujeres que participaron en un proceso que también les corresponde, porque la paz es sobre todo de las víctimas y la mayoría de ellas no se encuentran en Bogotá, Medellín y Cali, sino en las regiones que fueron las más afectadas por el conflicto.

El Acuerdo Final de Paz tuvo en cuenta esta situación, lo cual se vio reflejado en 3 aspectos fundamentales: 1) Uno de los cinco puntos de discusión de las negociaciones fueron los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Alguien podría decir que lo acordado es suficiente o no, pero en todo caso sí fue un eje central de las discusiones. 2) La Fuerza Pública siguió protegiendo a las comunidades e incluso durante las negociaciones fueron dados de baja varios de los máximos comandantes de las Farc-EP, y 3) Se exigió una participación amplia de las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto.

Posteriormente, en la implementación del acuerdo el sistema de la JEP contempló estos aspectos y por ello tiene varios de los procesos en los cuales participa un mayor número de víctimas: más de 100.000 en el caso 2 (Nariño), más de 50.000 en el caso 4 (Urabá) y más de 200.000 en el caso 5 (Cauca). La mayoría de estas víctimas son indígenas y afrodescendientes, que están teniendo una participación masiva en los procesos, tal como ha destacado la ONU.

Estos casos, además, ya vienen produciendo resultados. La semana pasada el caso 5 sacó la primera imputación que se centra en las afectaciones causadas por las Farc a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que tradicionalmente han sido invisibilizadas en el conflicto armado. En la imputación se incluyeron temas fundamentales para las comunidades del Cauca, como afectaciones al medioambiente, confinamiento y persecución.

Ojalá que el infarto que está sufriendo el país no sea fulminante, que no deje sin respiración los logros obtenidos en el proceso de paz, que la seguridad no se siga esfumando en las regiones y que la conflictividad social no acabe con sectores claves de la economía, generando más pobreza. Es hora de que el Gobierno corrija el rumbo y no nos deje morir.

LUIS FELIPE HENAO

