Ferraris y Rolex para criminales

La improvisación del gobierno Petro en materia de paz es ‘total’. Primero fue el impulso de una reforma de la ley de orden público mal hecha e inconstitucional. Luego la realización de gestiones para liberar a sus aliados políticos de la primera línea para volverlos voceros de ‘paz’. Más adelante, el anuncio de un cese bilateral fantasma desmentido por el Eln. Y ahora la aplicación equivocada del Decreto 1081 de 2015 para liberar a peligrosos cabecillas de bandas criminales.

Como en la canción de Shakira, el gobierno Petro parece empeñado en ofrecerles un Ferrari a peligrosos narcotraficantes, aunque de manera muy poco ‘clara’ haciendo chambonadas llenas de errores. El núcleo del problema del proyecto de ‘paz total’ es que es imposible dar el mismo tratamiento a grupos ‘rebeldes’ como el Eln y las bandas criminales como el ‘clan del Golfo’, porque los primeros tienen un estatus penal especial por ser delincuentes políticos, mientras que los segundos son criminales que deben ser sometidos a la justicia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en decenas de decisiones sobre los procesos de paz realizados en Centroamérica, como la sentencia Contreras y otros y el de las masacres del Mozote vs. El Salvador. También lo ha dicho la Corte Constitucional en toda su jurisprudencia sobre justicia transicional, comenzando por la sentencia C 370 de 2006 y terminando por la reciente C 080 de 2018.

La Corte Constitucional ha reiterado su decisión, en más de ocho sentencias, negando categóricamente que a un paramilitar se le considere un delincuente político, lo cual incluso ha sido mencionado por la Sección de Apelación de la JEP al rechazar el sometimiento de paramilitares a esa jurisdicción.

Afortunadamente, todavía en Colombia hay instituciones fuertes y funcionarios que las hacen respetar como el fiscal Francisco Barbosa, quien negó las suspensiones de las órdenes de captura de los criminales más peligrosos del narcotráfico que estaba pidiendo el Gobierno. El ordenamiento colombiano distingue claramente entre un proceso de paz y otro de sometimiento y para la concertación con las bandas solo puede aplicarse el segundo, lo cual no cierra las puertas a acuerdos, pero el Gobierno no puede seguir dando bandazos en estos temas por aplicar mal la ley.

La improvisación del Gobierno en el tema es evidente y ahora busca alternativas para corregir el error. El problema es que ya es difícil que esta nueva chambonada no salpique la credibilidad de un proceso lleno de bandazos en el que se están ofreciendo Rolex a delincuentes.

El Gobierno tiene andando a los narcos en Ferrari, dándoles licencias para traquetear, y a los ciudadanos honestos, en un Twingo, con impuestos a la comida, sufriendo la delincuencia urbana y con el vergonzoso tercer lugar en la inflación más alta del continente.

Se le olvida al comisionado de Paz que tiene como límite la Constitución y la ley y que lo que prometió ilegalmente en campaña, visitando cárceles y narcotraficantes, por lo cual ya recibió el pago Clara-mente, no será tan fácil de cumplir.

Los colombianos son trabajadores honestos, a los que no les gusta el dinero fácil, se acostumbraron a recorrer el país en Renault 4 y siempre rechazaron a las Farc y los peligrosos carteles de Medellín y Cali, y ahora, aunque el Gobierno pretenda cambiar esos valores, existen instituciones y personas que rechazan que Colombia se convierta en un narco-Estado.

LUIS FELIPE HENAO

