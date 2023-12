El Cauca, el nuevo Caguán

Los caucanos deben estar muy desilusionados al sentirse abandonados por un gobierno que los engañó y los utilizó de moneda de cambio, entregando su población a ‘Iván Mordisco’, que desde que llegó este gobierno ha tenido la libertad para realizar 126 masacres y en los últimos meses cuando el presidente escribía de Gaza, asesinaban más de 163 líderes sociales que juró proteger en el país.



Y aunque entiendo que para un líder “mundial” ocuparse de la tragedia humanitaria del Cauca debe ser desgastante, mientras que el mundo entero le pide que escriba de Gaza, es importante recordarle a Petro que el Cauca es donde más se está sufriendo la improvisación de la ‘paz total’.

La masacre de cinco indígenas en su resguardo y el asesinato del alcalde de Guachené sucedidos el viernes demuestran que el Estado dejó de gobernar y de un “mordisco” el Cauca quedó desprotegido.



Hace unos meses lo denunciaba la Vicefiscal: el Cauca está bajo el control de las disidencias que se distribuyen el poder en ambos lados de la carretera Panamericana que actúa como límite entre los grupos. Al lado occidental de esa carretera gobierna a sus anchas la de ‘Jaime Martínez’, una columna dedicada al narcotráfico con profundos nexos con el ‘cartel de Sinaloa’. Al lado oriental de la vía y en la zona más montañosa se encuentran las columnas ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Carlos Patiño’, estructuras también ligadas al narcotráfico, pero que, además, realizan extorsiones, secuestros y asaltos.



Las peores consecuencias las están viviendo los niños y niñas del Cauca. En el 2023 se han presentado más de 170 casos de reclutamiento de menores de 15 años. Era una crónica de una muerte anunciada, donde el Gobierno es cómplice: las disidencias fortalecieron el reclutamiento forzado de menores indígenas y afros de la zona. Los jóvenes son sacados de las escuelas y resguardos y llevados luego a cuidar laboratorios y zonas de conflicto, donde muchos de ellos morirán, pues son “la primera línea” de las confrontaciones.



Alguien tiene que decirlo, quienes por tanto tiempo denunciaban las alianzas entre políticos y paramilitares y la omisión del Estado frente a las masacres causadas por las autodefensas ahora no solo guardan silencio, sino que, además, se han vuelto cómplices de la ‘paz total’. ¿Cuál es el precio del experimento de la ‘paz total’? La vida, la libertad y la infancia de miles de indígenas y afrocolombianos que viven en territorios que se le entregaron a las disidencias. El Cauca se convirtió en un Caguán no reconocido entregado para unas negociaciones que no van para ningún lado.



Las disidencias controlan gran parte de los territorios y matan a quienes no los apoyan. Actualmente, tienen una guerra frontal contra el pueblo nasa porque se ha opuesto al narcotráfico y al reclutamiento y si las cosas siguen así, van a terminar exterminando gran parte de la población étnica caucana.



Cuando alguien se atreve a hablar de estos temas, como lo hice hace dos meses con Nariño, inmediatamente se dice que se está estigmatizando estas zonas del país. Es como si se quisiera tapar la sangre de los miles de compatriotas que se



están sacrificando para que sigamos diciendo hipócritamente que Colombia es una “potencia mundial de la vida”. No lo somos y nada tenemos que enseñarle a Israel, Palestina o al resto del mundo en estos temas. Lo único que podemos mostrar al mundo es cómo en el año 2023 se entregó un área del doble de la Franja de Gaza a narcoterroristas, con la justificación de unas negociaciones que no van para ningún lado, dejando indefensa a la población civil que habita esa región.



Y como si lo anterior fuera poco, ante la rendición del Estado de derecho y la entrega del país al narcotráfico, las disidencias anuncian triunfalmente su llegada a Bogotá, con afiches en la Calera. ¿Empezarán los secuestros, las pescas milagrosas y demás delitos en esta zona? ¡Volvimos al Caguán!