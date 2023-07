Delinquir paga

El crimen está desatado en Colombia. Según cifras de la Policía Nacional, en 2023 el secuestro ha aumentado en un 193 por ciento; la trata de personas, en un 65 por ciento; el hurto a residencias, en un 8 por ciento; el hurto a personas, en un 14 por ciento, y las masacres, en 13 por ciento. Es más, parecemos secuestrados en Bogotá, donde ya vemos pescas milagrosas en la 7.ª, para no hablar de la tragedia que se sufre en otras ciudades.

El aumento de coca ha sido tan grande que Estados Unidos suspendió el monitoreo satelital, y la erradicación manual se redujo en un 60 por ciento. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es que lejos de generarse una política criminal que intente reducir esta situación, se están haciendo acciones para aumentarla, lo cual es insólito.

La política criminal es una disciplina cuyo punto de partida es claro: el Estado debe implementar todo tipo de estrategias sociales, económicas y jurídicas para prevenir el delito. Pareciera que los principios de prevención del delito se estuvieran invirtiendo totalmente en Colombia.

1. La promoción general positiva del crimen. Lejos de generarse políticas para que las personas teman la aplicación de la pena, pasa todo lo contrario. La negociación con la criminalidad ordinaria, que incluye procesos con todo tipo de bandas criminales, reivindica la delincuencia. Pero no es lo único. Una de las políticas de este gobierno es pagar para sustituir los cultivos, lo cual promociona la siembra de más cultivos. Una cosa es hacer un proceso de paz con grupos guerrilleros como las Farc o el Eln y otra muy distinta es sentarse a negociar el Estado con bandas como el ‘clan del Golfo’.

2. La promoción general negativa del respeto a la norma. El anuncio hace unos días de que se pagará a los jóvenes por no matar afecta gravemente la dignidad humana, pues le pone un precio a la vida y no genera una política de respeto a la ley, sino de chantaje por no cometer delitos. Es por eso que los ‘combos delincuenciales’ están ordenando en el barrio Manrique de Medellín votar por candidatos del Pacto Histórico. Necesitan eliminar el riesgo de liderazgos que los persigan y, por el contrario, necesitan políticos que los protejan, como está pasando en el país.

3. La promoción especial negativa. La más insólita de todas. El discurso del Gobierno hace que el delincuente no se reintegre a la sociedad, sino que, por el contrario, genere un discurso justificativo de sus crímenes. Las reacciones del comisionado de Paz frente a la situación de quienes primero delinquieron y luego desconocieron el acuerdo de paz, como ‘Iván Márquez’ y ‘Santrich’, reivindican la comisión de crímenes muy graves y revictimizan a los miles de personas que han sufrido sus delitos. Estamos llegando al extremo de que al secuestro se le llama retención y a los terroristas del Eln, que reclutan niños y fusilan policías, los funcionarios los deben tratar con un lenguaje de amor, revictimizando a los ciudadanos que sufren sus atrocidades en el territorio.

¿Cómo se explican semejantes acciones que desconocen los principios esenciales de la política criminal y el derecho penal liberal? Pues de manera sencilla: es la política criminal donde el delito paga. Cuando no se sabe gobernar es mejor generar pánico e incertidumbre y permitir que la delincuencia mande para generar miseria que luego aumente el resentimiento, que es motor de la política del ‘cambio’. El objetivo es claro: quieren destruir la institucionalidad y el imperio de la ley porque no creen en ella.

O será que pretenden que la brillante Cielo Rusinque gestione los pagos, para que los pobres angelitos se asesinen haciendo la fila, ya sea porque no faltarán los colados ajusticiados o los ladrones robados. En el Gobierno del ‘cambio’ todo puede pasar. El Estado está claudicando en la lucha contra la delincuencia.

LUIS FELIPE HENAO

