‘Déjà vu’ en la paz

El proyecto “Por medio del cual se define la política de paz de Estado” parece un ‘déjà vu’ de negociaciones fracasadas del siglo XX y no tiene en cuenta las enseñanzas que dejó el proceso de paz realizado en el gobierno Santos, que, más allá de las críticas de sus detractores, fue el único que tuvo éxito con las Farc luego de 50 años de frustraciones:

La primera y más importante es que el proceso de paz de Santos no se negoció en Colombia, sino en La Habana, gracias a lo cual no se comprometió el orden público ni la seguridad nacional mediante la cesión de territorios durante los diálogos. Al contrario de ello, el proyecto de las zonas especiales de paz señala que el “Presidente de la República podrá constituir regiones de paz, en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz”, lo cual es una invitación a crear no uno sino varios Caguanes. La negociación de paz a través de la cual se creó una zona de distensión en los años 90 solo sirvió para fortalecer a las Farc y les permitió prepararse para una de las arremetidas armadas más grandes de la historia de esa organización.



La segunda fue la regla de que nada está acordado hasta que todo esté acordado y la negociación debe ser reservada. Esta metodología, que funcionó muy bien con las Farc, es distinta a la idea del Eln, de que lo pactado tiene que irse cumpliendo gradualmente, lo cual claramente está planteado en el proyecto: “Las partes en la mesa de diálogos podrán acordar la realización de acuerdos parciales, cuando lo estimen conveniente, los que deberán ser cumplidos de buena fe”.



Además, en el proyecto hay otra perla: “Las disposiciones de carácter humanitario contenidas en los acuerdos de paz, incluidos los parciales, así como los protocolos que suscriban las partes en la mesa de diálogos, que tengan por propósito proteger a la población civil de los enfrentamientos armados, así como a quienes no participan directamente en las hostilidades, hacen parte del DIH, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, en consecuencia, serán vinculantes para las partes”. Esto, desde el punto de vista jurídico, implica que harán parte del bloque de constitucionalidad y por tanto prevalecerán incluso sobre las normas nacionales y la Constitución. Una apuesta arriesgada para entregar la soberanía nacional a lo decidido en acuerdos parciales regionales.



La tercera es que en el proceso de paz de Santos no hubo ningún chantaje, al punto de que en varios periodos, incluso el cese el fuego fue unilateral de parte de las Farc. Por el contrario, ver las exigencias de los nuevos extraditables da miedo, y las acciones contra la Policía en el Huila lo confirman. Si el Estado se deja chantajear, podríamos estar ante otra época terrible para nuestra patria.



Como si se tratara de un ‘déjà vu’, hace unas semanas Amazon Prime lanzó la estupenda serie ‘Noticia de un secuestro’. Más allá del desarrollo de la tragedia que sufrieron Maruja Pachón, Diana Turbay, Marina Montoya y Beatriz Villamizar, la historia nos muestra los complejos riesgos de negociar con delincuentes comunes. Eran los primeros años de la década de los 90, acababan de asesinar a Luis Carlos Galán y los grupos narcoterroristas se sentían empoderados, toda la población estaba aterrorizada. El objetivo de los extraditables de esa época era el mismo que hoy exigen: suspender la extradición y buscar un sistema de negociación de penas especial.



Lo que está sucediendo en Buenaventura, Neiva y Antioquia nos recuerda que la seguridad ganada en las últimas décadas está en peligro y parece que el que se está desmovilizando es el Estado, maniatando a nuestra fuerza armada y dejándola como simple espectadora de una nueva novela de terror.



P. D. Muy recomendado el libro de María Elvira Samper ‘Extradición’.



LUIS FELIPE HENAO



