Acabar el populismo punitivo

Las cifras del colapso de la justicia penal en Colombia son abrumadoras. La Corporación Excelencia en la Justicia ha revelado que solo el 5 % de los casos denunciados llegan a sentencia y, a nivel nacional, hay un hacinamiento carcelario de más del 50 %, llegando en muchos lugares al 90 %, lo cual es inaceptable frente a la dignidad humana. Esto se debe a muchos factores, pero el más importante es el desgaste de la justicia en la investigación de cientos de miles de hechos sin relevancia o que, en todo caso, no deberían ser objeto de un proceso penal.

El derecho penal es fragmentario, subsidiario y de ‘ultima ratio’, lo cual implica que solamente se puede aplicar frente a los ataques más graves, pero en Colombia el populismo punitivo es alarmante, como lo retrata Cantinflas: “Cinco años estudiando leyes, para ver políticos sin estudios haciendo leyes”, y ante la falta de coherencia política de ciertos partidos y su debilidad por la ‘mermelada’ y la contratación estatal, la segunda tentación es hacer leyes inútiles que justifiquen su elección.



Por eso tenemos crímenes que son una vergüenza, como la ilícita explotación comercial, la perturbación del servicio de transporte colectivo u oficial, el pánico, el lanzamiento de objetos peligrosos, la obstrucción a la función pública, la perturbación de actos oficiales, el destino de recursos del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales preciosos (delito que ningún penalista entiende), entre otros.

Existen muchos delitos que por el principio de fragmentariedad no deberían estar en el ámbito penal, sino en otras ramas del derecho más rápidas y efectivas, como sucede con la violación de medidas sanitarias, el impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas, la infidelidad a los deberes profesionales, el prevaricato por omisión o la violación de la libertad del trabajo.

Ello exige también una revisión de los delitos contra la administración pública para concentrarlos en perseguir a los corruptos y no en revisar que en un proceso se cumplan todos los requisitos administrativos. No quiere decir que no sean conductas relevantes, pero sí que hay otros medios más eficaces para sancionarlas, como el derecho disciplinario.

Asimismo hay delitos que no tienen ninguna efectividad y solo congestionan los despachos judiciales: El mayor ejemplo de ello es la injuria, pues su criminalización, lejos de causar un efecto disuasorio, revictimiza a los afectados y vuelve héroes a los denunciados, quienes se defienden diciendo que son perseguidos y que se les está afectando su libertad de expresión. Adicionalmente, la posibilidad de eximirse de responsabilidad en el último minuto antes de la condena lo hace totalmente ineficaz. La situación ha hecho que los difamadores le tengan más miedo a una demanda civil o a una tutela que a un proceso penal.

Tan injusto es no condenar a un delincuente como meter a una persona 10 años a la cárcel por robar un plato de comida. Es la oportunidad de hacer cambios para enfocar el derecho penal en perseguir a los verdaderos delincuentes.

Por eso no suena coherente aumentar las penas en la reforma tributaria para el sector formal y generar perdón y en muchos casos olvido con terroristas y narcotraficantes.

P. D. Gabriel Boric va en picada a toda velocidad. Las encuestas lo tienen en solo 36 % de aprobación. En nuestro país, las marchas contra las políticas del Gobierno han sido muy nutridas y en las últimas encuestas, en respuesta a la pregunta “¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando?”, los encuestados respondieron: 64 %, empeorando; 22 % mejorando. El país no le está creyendo al Gobierno y ojalá no le pase lo de su antecesor, al que el candidato Petro le criticaba su gran desconexión.

LUIS FELIPE HENAO

