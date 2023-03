Aristóteles escribió Ética a Nicómaco, en la cual explica a su hijo las virtudes morales que debe tener un hombre para vivir en sociedad. Muchos siglos después, Fernando Savater, el principal filósofo de la ética, escribió Ética para Amador, un libro en el cual expone a su pequeño hijo las bases de la ética contemporánea. Por el contrario, hoy la familia Petro escribe un libro de antiética para Nicolás, tomando como base lo que en solo unos meses ha hecho este gobierno:

La primera virtud ética destacada por Aristóteles es la de la justicia, la cual se opone al vicio y al crimen en la sociedad. Sin embargo, el planteamiento del Gobierno es todo lo contrario. La idea de la paz total está fundada en la negociación directa con todo tipo de delincuentes, para crear una nueva sociedad en la cual se legalice el narcotráfico. En contraste, los empresarios sienten, como lo expresó recientemente Eduardo Pacheco, que “la empresa privada no está de moda en Colombia, en estos días hay un sistemático ataque a lo que representa...”. Qué peor ejemplo pudo haber tomado Nicolás si en el gobierno de su padre se quiere beneficiar más a los delincuentes que a los trabajadores honestos.

La segunda virtud es la prudencia, entendida como la templanza para la adopción de decisiones de manera razonada. Esa templanza se desconoce cuando un ministro justifica un secuestro y lo llama retención. Los cercos humanitarios que defiende el Gobierno llevaron al asesinato de civiles, y sus eufemismos, a la desmoralización cada vez más pronunciada de la Fuerza Pública.

La tercera virtud es la lealtad, pero no la confundida con el amiguismo, sino con el respeto que se debe tener a quienes quieren el bien común. Este gobierno no guarda las mínimas formas para nombrar diplomáticos investigados por corrupción; al parecer, negociar en la casa del hijo del Presidente cupos en ministerios y en la sala del hermano cobrarles a delincuentes para ser disfrazados de negociadores de paz. No existe diferencia con el modus operandi de Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela, quienes sobornaron a parlamentarios por votar en contra de la extradición.

No nos equivoquemos. El escándalo de Nicolás Petro no es un desliz del hijo descarriado del Presidente, sino que confirma la falta de valores con los que se ha elegido este Gobierno y que han continuado después de su posesión. Las pruebas presentadas por Day Vásquez no solo detallan situaciones muy complejas en las que participó su esposo, sino que revelan eventos de financiación ilegal, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y nombramientos ilegales que comprometen a numerosos funcionarios.



El Gobierno no puede lavarse las manos frente a semejante podredumbre. Además, la agenda legislativa confirma estos apoyos, pues en los proyectos de la paz total y de la ley de sometimiento existen numerosos micos para beneficiar a narcotraficantes y bandas criminales que van mucho más allá de un proceso de justicia transicional clásico, como lo denunció valientemente el Fiscal General.

Están en peligro los principios morales más básicos de nuestra sociedad. Tal vez si Nicolás Petro no hubiera visto estos ejemplos de antiética, sino leído más a Fernando Savater, otra cosa hubiera hecho. Es momento para que las cortes, la Fiscalía y la Procuraduría defiendan no solo la democracia, sino la moral pública de un país que puede caer en poder de la delincuencia en cualquier momento.

También es un llamado al Congreso de la República, pues es necesario recordar que más de 100 congresistas quedaron bajo sospecha en el 8.000, muchos perdieron su libertad, y casi todos, su capital político. Ojalá los actuales aprendan de la historia y no sacrifiquen el futuro de este país por lisonjas.

Y no sean ingenuos, no los denunciaron, los pillaron y la explosión controlada les estalló en el Palacio de Nariño.

LUIS FELIPE HENAO

