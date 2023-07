Petro vs la Constitución

Esta semana, el Presidente se negó a suspender al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, ante una orden expresa de la Procuradora General, lo cual no solamente desconoce su autoridad como máximo ente de control disciplinario y decisiones de la Corte Constitucional, sino que también crea un terrible precedente de que gobernará como un emperador por encima del Estado de derecho.

La rebeldía del Gobierno de no suspender al alcalde de Riohacha no solamente implica un desacato frente a una orden de la máxima autoridad disciplinaria, sino que deja un pésimo precedente sobre el respeto que tiene al Estado de derecho y desconoce tres aspectos fundamentales:

El primero es que la Corte Constitucional ya declaró en la Sentencia C-30 de 2023 que la posibilidad de suspensión de funcionarios por la Procuraduría no viola ni la Constitución ni la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo anterior, el Presidente no solo desconoce la autoridad de la Procuradora General, sino que además una decisión de la Corte Constitucional, lo cual es muy grave y constituye un desacato frente a la máxima autoridad constitucional de Colombia.

El segundo es que el precedente del caso Petro vs. Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es aplicable porque para ese momento estaba vigente otra ley, que era la 734 de 2022, mientras que en el caso del alcalde de Riohacha se aplicó la Ley 2094 de 2021, la cual contempla un sistema totalmente distinto en el cual la Procuraduría solamente actúa en la primera parte del procedimiento, pero es un juez (la Jurisdicción Contencioso-administrativa) el que toma la decisión definitiva.

Y, tercero, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni la Comisión Interamericana de Derechos humanos han dado la orden de que no se aplique la Ley 2094 de 2021, ni mucho menos que no se haga en el caso del alcalde de Riohacha. Por lo anterior, es claro que acá el Presidente está aplicando de manera directa un control de convencionalidad que solamente puede ser usado por un juez, pero nunca por una autoridad administrativa como un Presidente.

Miles de tinterillos han inundado las redes sociales diciendo que el Presidente solamente está haciendo un control de convencionalidad para defender la Convención Americana de Derechos Humanos, desconociendo de plano que ¡no lo puede hacer! pues el Presidente no tiene facultades jurisdiccionales y por ello debió haber recurrido a un juez o puesto una acción de tutela, pero nunca haber actuado de propia mano desconociendo decisiones de la Procuraduría y de la Corte Constitucional.

La actuación del Presidente abre una terrible compuerta para desconocer la ley en Colombia vía un supuesto control de convencionalidad, lo cual se evidencia de la comunicación de 24 páginas del Presidente a la Procuraduría, llenas de falacias y artilugios para no cumplir una orden judicial.

Hoy, que el Gobierno atraviesa una crisis de legitimidad, cuando el principio básico de la democracia, que es elegir libremente, se ve manchado por la posible financiación ilegal de la campaña presidencial, cuando se viajó, durmió y parrandió con un elefante del tamaño de la plaza de Bolívar de apellido Benedetti, el cual confesó en audios que los recursos que consiguió no salieron de “emprendedores”, los cuales lo más posible es que no se hayan registrado legalmente. No se puede atentar contra las instituciones queriendo acabar con la Procuraduría de facto, cuando esta también lleva importantes investigaciones sobre la materia; la Constitución está por encima de los caprichos presidenciales.

LUIS FELIPE HENAO



