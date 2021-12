¿Ya no hay políticos decentes?

En el mes de octubre vimos cómo el registrador nacional, Alexánder Vega, afirmó: "El que crea que le van a hacer fraude no debería presentarse". Cuando leí esto no sabía si reírme o llorar, ¿es en serio? El personaje que debe darnos seguridad, confianza y garantías en las elecciones, ¿de verdad nos está diciendo esto?, ¿acaso cree este señor que está hablando de algo privado? Permítame horrorizarme por esto, pero en un país decente, ningún funcionario medianamente capaz y respetuoso de lo público nos diría esto. Me sentí como cuando tenía 8 años y el amigo que llevaba el balón ponía las condiciones y a quien no le gustara le decía: "Mi balón, mis reglas". Al menos, en esa época éramos niños entre los 7 y los 10 años, y el balón de verdad le pertenecía a mi amiguito. Acá estamos hablando con un señor adulto, supuestamente responsable, serio y preparado, pero lo más importante, el balón no le pertenece, la Registraduría es una institución pública que, entre otras cosas, pagamos todos los colombianos, así como también el salario de este señor y de todos los funcionarios de dicha entidad. He tratado de entender estas palabras de una forma pausada, dándole un poco de beneficio al señor registrador, pero francamente no lo logro.



Ahora bien, las elecciones presidenciales están empezando con fuerza y me gustaría usar las palabras que pronunció el único candidato que yo, personalmente, considero bueno para nuestro país, el ingeniero Rodolfo Hernández. Quien en un debate organizado por la revista Semana les manifestó a sus adversarios políticos: ¿cómo así que ustedes que llevan años en la política colombiana ahora sí van a empezar a ayudar a la gente? Cuánta razón tiene este candidato, esto que dijo aplica para todos los politiqueros de nuestro país, a mí que alguien me explique, ¿cómo Petro, que lleva más de 35 años en la política, ahora sí nos va a ayudar?, y que no mientan diciendo que no han tenido poder, porque la izquierda que él representa gobernó la capital colombiana por muchos años. Sin embargo, lo único que nos dejó fue uno de los ‘carruseles’ de corrupción más grandes de la historia —el caso de los Moreno— y cifras escandalosas de ‘mermelada’ durante la alcaldía de Gustavo Petro. Según un artículo de la página oficial del Concejo de Bogotá, los contratos celebrados entre el 1.° de enero de 2012 y el 15 de septiembre de 2015 se realizaron sin ningún proceso de selección en un 83 %, es decir, contratación directa o a dedo, ‘mermelada’ pura que, como el concejal que expuso estos hechos lo informó, nunca jamás en la historia reciente se había visto. ¿Ah, pero ellos son la salvación? Ahora bien, ¿quiénes son los amigos del pacto? Benedetti, Roy Barreras y un pastor cristiano de nombre Alfredo Saade. ¡Dios mío, ayúdanos!



No, no se trata de izquierda o de derecha, se trata de gente preparada y con principios, no es el poder por el poder, mucho menos el dinero, debemos buscar a alguien que sepa crear riqueza, empleos, vivienda digna, alguien cuya experiencia y legado hablen por él mismo. No es posible que nos quieran hacer caer en la trampa de azules y rojos, somos todos nosotros un mismo pueblo, usado, manoseado, exprimido y muy herido.

El Estado se convirtió en un repartidor de puestos a diestra y siniestra —hazme campaña que cuando llegue al poder te daré un puesto público, no te preocupes, si el cargo no existe, lo inventamos—. Sin duda, finalmente el dinero para pagar lo ponemos todos los colombianos; como sucede con la tuitera uribista Natalia Bedoya, o los centenares de hijos de políticos del Centro Democrático que están hoy en embajadas y consulados por todo el mundo. No obstante, pasar a un gobierno de Petro es seguir en lo mismo, solo que los youtubers y los hijos de políticos que pagaremos ahora serán de la Colombia Humana.



Ya fue suficiente, ya no podemos callar, el Estado se debe respetar, los dineros públicos no son la caja menor de los políticos. Personalmente, ya estoy cansado y molesto de los gastos de nuestros dirigentes, ¿por qué debemos aceptar que funcionarios paguen sus viajes y lujos con dineros públicos, mientras a los colombianos les toca montarse en un bus abarrotado de gente para ir a conseguir comida?, porque claro, los de a pie, pasear no pueden.



A mí que me expliquen ¿por qué tengo que aceptar que mis impuestos paguen estos lujos?, ¿hoy nadie defiende al pueblo?, ¿acaso ya no quedan políticos decentes?

LUIS FELIPE GÓMEZ ÁVILA

