¿Es la política democrática una mera utopía?

El artículo 1.° de nuestra Constitución de 1991 nos informa que Colombia es una república democrática, es decir, el pueblo es el soberano, el que manda, el que tiene la última palabra.

Hace unos días vimos cómo la ministra de las TIC renunciaba a su cargo, pues, ‘supuestamente’, el gobierno era probo y recto. Pero la verdad es que el Ejecutivo se había dado cuenta de que estaba perdiendo fuerza en el Congreso y estaba enterrando su ya escasa popularidad. La pregunta es ¿no debió haberle pedido la renuncia una vez se enteró del escándalo de los setenta mil millones de pesos? Si bien es cierto, no podemos decir que la señora Abudinen se haya robado ese dinero, no obstante, de lo que no hay duda es que es ella es la cabeza de la entidad que debía darle custodia, protección y buenos manejos. Y no solo eso, la emisora La W le venía advirtiendo hace más de seis meses sobre las irregularidades que rondaban aquel negocio, ¿por qué no le puso la lupa? Como lo expresó el representante a la Cámara Fredy Muñoz: “O es inepta o es corrupta”; por favor, explíquennos, ¿cuál era la necesidad de continuar con un negocio que había prendido tantas alarmas? O es que no lo terminaba antes solo porque “me lo está pidiendo usted” y en juego de poderes ¿no se puede demostrar que otro tiene la razón? ¿Así es la política de hoy en día?



En una empresa privada, si un gerente toma una mala decisión que le cuesta a la empresa miles de millones y al cual le demuestran que se le habían hecho advertencias, pero las paso por alto, permítame como abogado laboralista contarle que no solo es justa causa de despido, también le da la posibilidad a la compañía de repetir contra la persona para que asuma los daños y perjuicios causados por su negligencia. Ah, pero como acá no es dinero privado, sino dinero que pagamos todos los pendejos contribuyentes, perdón, el pueblo soberado… como los dineros públicos no son importantes y los pueden manejar los políticos como si fueran propios, porque, además, si los dilapidan o despilfarran, los pueden reponer con otros impuestos para llenar el hueco de su incompetencia —pensando de buena fe y asumiendo que no es corrupción—. ¡Pues no!, estos dineros, al provenir de las personas, deben ser más y mejor custodiados que los de cualquier empresa privada, ¿por qué nadie hace cumplir esto? ¿Por qué si veo que se embolataron setenta mil millones de pesos que, reitero, son del pueblo, no le pido inmediatamente la renuncia a la cabeza de la entidad que los puso en ese riesgo? ¿No es acaso lo más justo con el supuesto soberano en esta democracia?



Cuando Juan Manuel Santos era presidente se hizo un plebiscito para preguntarles a los colombianos si apoyaban o no los acuerdos de paz, y el pueblo votó por el no. Sin embargo, no se tuvo en cuenta lo que el supuesto monarca había elegido. Así las cosas, estamos o no en una democracia. Estoy confundido. ¿Sí importa lo que la gente quiere?, o ¿es la política democrática una mera utopía?



Se dice que el buen líder es aquel que piensa en su comunidad y en el porvenir de los suyos. También es quien sabe administrar el dinero y lo distribuye de la mejor manera. Algo así como lo que en la gran Roma se conocía como el paterfamilias o como la actual madre cabeza de familia que con un salario mínimo saca adelante a sus hijos. Me pregunto entonces si nuestros políticos son buenos líderes. ¿Acaso están muy bien preparados, o son vagos inescrupulosos en busca de dinero?



Si bien los delitos no se heredan, yo, personalmente, me siento bastante incómodo con los hijos, primos, hermanos o cualquier cercano de políticos corruptos. No me gustan, no los considero dignos de ningún cargo de poder. En la mayoría de los casos, no tienen nada de preparación, y el poder que lleguen a tener es fruto del dinero que su padre o hermano nos arrebató. O, en el mejor de los casos, cuando sí están preparados, esa educación la pagamos todos los colombianos. Esos lujos salieron de nuestros bolsillos. ¿Por qué tuve yo que trabajar muy fuerte o mis padres para pagarme mis estudios si el estudio de los hijos de los corruptos se los paga el pueblo?

Puedo apostar que ningún colombiano, al menos no uno decente, cuando le pregunten si quiere que el dinero que sale de su declaración de renta o de sus retenciones se use para pagar los lujos de los políticos corruptos o de sus hijos, ninguno diría que sí. Entonces, ¿por qué tengo que aceptar que el hijo o hermano de un corrupto esté en un cargo que consiguió con el dinero que su familiar nos robó?, ¿tengo que tolerar que mi hijo no vaya a una buena escuela, pero que el hijo del corrupto sí lo haga y ahora, encima, me venga a gobernar? No existe dubitación alguna, precisamos gente nueva.



El problema radica en la necesidad —verdadera hambre— y en la carencia absoluta de principios tan arraigada que tenemos. No soy capaz de denunciar al corrupto, ya que, al tener poder, me puede dar un contratico, pero no vemos que ese contrato se lo da con la sed y el hambre de millones de niños. Ese contratico se lo entrega a costa de la miseria de miles de familias y les costó la vida a millones de colombianos.



Qué tiene de malo pensar en hacer una política diferente, que, a decir verdad, es la política primigenia, aquella que de verdad piensa en las personas. En cualquier empresa pública o privada hace mucho daño pensar en “es que siempre se ha hecho así”. Si está mal, se debe cambiar, si no lo está, se puede mejorar. Si uno de mi partido o de mi movimiento cometió un error, pues, como el buen padre de familia, lo debo corregir, debo hacer que asuma su error y busque cómo enmendarlo. No es para nada sano seguir apoyándolo en contravía de todo un pueblo que clama por justicia.



Si de verdad queremos ser de nuevo el constituyente primario, el auténtico pueblo soberano, necesitamos denunciar. Es imperioso romper con esta cadena de corrupción. Debemos apoyar al que me dice la verdad, así no sea la que yo quiero escuchar. No es mentira cuando se afirma que de nosotros depende el cambio.



P. D. Hoy todos los pagos se hacen de manera digital, ¿qué beneficio me trae exponerme con dinero físico en grandes cantidades si virtualmente es más fácil de rastrear, ubicar y destinar?

