Tener claros los intereses nacionales

Si un vecino dice: ‘Voy a prender los Sukhoi’ o ‘voy a desarrollar la atómica’, hay incredulidad cuando el barril de petróleo está a $ 40 dólares y preocupación cuando se pone a $ 100.

Si es una autocracia que ampara en sagrado a grupos ilegales armados que amenazan a nuestros nacionales, permisiva de aeronaves y barcos con coca, que acoge a prófugos y los usa contra la democracia y para lavar dinero, deja que naves militares extranjeras crucen nuestro mapa y, además, nos bombea tres millones de sus ciudadanos, 12 % de su población a la que mantenemos generosamente ante la avaricia mundial, el escenario es peligroso. Si quiere defender la dictadura jugando a la geopolítica global, apoyando sus dichos y acciones en todo lo que sea contra EE. UU., la cosa empeora. Y si una potencia en inteligencia y diplomacia como Cuba planea y opera la seguridad de ese vecino, estamos al límite.



Esta es la realidad venezolana actual: una amenaza fronteriza grave para nuestros intereses nacionales, es decir, para nuestros valores y territorio, nuestra historia y energía, nuestra seguridad y comida, libertades, instituciones, regiones y etnias, nuestra biodiversidad y agua, nuestros metales, tierras raras y nuestro papel como próspera potencia regional.



El 'vicepremier' ruso, Bori-sov, visitó a Maduro. El venezolano dijo que las relaciones habían alcanzado un alto nivel estratégico. Quiere decir que hay profunda cooperación política y que hay ánimo de apoyo mutuo militar y económico. A nadie le molestaría mucho esa declaración; pero con la guerra que desató Rusia en Ucrania para revivir su imperio, pejigueras en toda Europa, tensiones con China en el Pacífico y asuntos cruciales pendientes en Irán, Afganistán, Corea del Norte, el Ártico y África, el pronóstico es reservado. Rusia y la Otán quieren expandirse. China también. Choques tectónicos.



El régimen venezolano nos arraiga en Occidente, bajo una mirada cubana que intenta descifrar si Biden retomará o no la normalización bilateral que paró Trump.



A Colombia ha llegado la tensión global: el síndrome de La Habana atacó en Bogotá al tiempo que en otros lugares calientes del espionaje internacional; los aviones fortaleza rusos que nos sobrevuelan han sido escoltados fuera de nuestro cielo por los antiguos y clásicos Kfir; funcionarios rusos plantean el envío de tropas a Cuba y Venezuela; hay presencia recurrente de espías en el país; hay hackeo público, privado e injerencia electoral, desde afuera. Y los pleitos sobre nuestro mar son instigados por países hoy autoritarios, aliados de Rusia y China a quienes no podemos perder de vista.



La Ley 1839 de 2017 ratificó el Acuerdo de Colombia con la Otán sobre Seguridad de la Información, convirtiéndonos en beneficiarios de su cooperación sin convertirnos en miembros. Permite recibir entrenamiento en los mejores procesos y prácticas de contratación. Son colegas Nueva Zelanda, Australia y Japón. A pesar de estar amenazada en EE. UU., el tratado supone apego a la cultura democrática occidental. Pero no otorga licencia para tomar posición beligerante en conflictos donde no están nuestros intereses. Por ahora, no acarrea ayuda militar automática ni acceso a armamentos. No nos da autoridad ni músculo para andar por el mundo toreando gobiernos apartados, como si no fueran suficientes los tanques del Apure.



La decisión de si Colombia fortalece su alianza con EE. UU. y Occidente, como lo propone el senador demócrata Bob Menéndez a la manera de Brasil y Argentina, o si se ‘finlandiza’ obliga a consensos domésticos y no a posturas sin norte, ni al micrófono incansable de acusaciones y ultimátums estériles.



Con Venezuela, ser muy fuertes pero abrir canales. Con Cuba, ser claros y saber que tiene influencia global. Con EE. UU., cooperar sin obsecuencia. De la Otán, aprender sin regalarnos como hicimos en la guerra de Corea y el Sinaí. “Si vis pacem, para bellum”. Sin aspavientos. No somos amenaza; tampoco presa fácil.



LUIS CARLOS VILLEGAS



