Si funciona, no lo arregle

Aunque en un lenguaje difícil para el ciudadano de a pie, que rememora el de la vieja Junta Monetaria, la Corte Constitucional mantuvo ilesas sus condiciones para la aspersión aérea con glifosato a fin de erradicar coca y pidió al Gobierno cumplir primero con los acuerdos de paz, especialmente en materia de sustitución, punto cuarto.

Dice la Corte que hay que demostrar que lo que se está haciendo no es suficiente, cumpliendo lo pactado, para poder alegar que lo único que queda es la aspersión aérea. Para la Sala Plena, la erradicación manual y la sustitución han demostrado su eficacia. El Gobierno, por su parte, con razón ha dicho que la erradicación manual y la sustitución van bien, que se cumplen las metas del plan a 5 años acordado en 2017 con EE. UU. y que hay evidencia de disminución en las hectáreas dedicadas a la coca; buena noticia, que podría ser confirmada por los datos para 2018 de Naciones Unidas, únicos oficiales, próximos a ser publicados.



En materia de sustitución voluntaria, hay que cuidar y fortalecer las instituciones creadas y los presupuestos asignados para mantener el ritmo y, sobre todo, el entusiasmo de las comunidades. Es el camino más seguro hacia la liberación nacional en materia de coca: con la gente que la cultivaba; y por ahí derecho, se arma un maravilloso plan de desarrollo rural que harta falta nos hace y se plasmó en el punto uno de los acuerdos, ¡no para darles gusto a las Farc, sino para saldar una deuda tan vieja como la república! Un déficit de políticas públicas hacia el campo que se ha mantenido por siglos, frenando nuestro desarrollo y, principalmente, nuestra velocidad para ser menos violentos y más equitativos. El problema de la tierra se resolvió en Francia después de la II Guerra e impulsó ese país hacia cumbres del desarrollo que no conocía antes; se resolvió en Estados Unidos en el siglo XX, y le permitió a la primera potencia mundial ganar dos guerras globales y una fría, bien alimentada, segura en abastecimientos, tranquila a pesar de la violencia del racismo, y con una ciudadanía con ánimos para defender el territorio y el sistema. Se ha tratado de resolver en Brasil sin éxito, y ello ha puesto a la potencia emergente, otra vez, al borde del precipicio, sin que las fórmulas de derecha o izquierda logren mejoras sustanciales en la equidad proveniente de lo rural. Argentina, que pareciera tener resuelto el asunto, cae al arroyo cada cierto tiempo, y su sector rural aún no es capaz de enderezar el resto de la sociedad rioplatense, aunque exporta a China masivamente. ¡Ah!, y China tampoco ha resuelto el problema: 400 millones de chinos todavía viven en el siglo X no obstante el avance evidente de gran número de sus compatriotas.



No reconocer que si bien en lo rural no está la mayoría de la población, sí los más graves problemas estructurales, es como no reconocer el conflicto y querer negociar con el Eln. Necesitamos un campo productivo, de muchos propietarios, con formas de propiedad modernas y variadas que permitan crédito barato, mercados competitivos, con infraestructura, con aprovechamiento de los dones de la naturaleza, cuidando el ambiente y, con la paz, seguro y apegado a la legalidad, según el deseo de Duque. Esto se facilita manteniendo el ritmo de erradicación manual que este gobierno ha fortalecido y la sustitución en marcha, que requiere más constancia y dedicación. Ahora hay que concentrarse en los resultados, que empiezan a ser positivos en materia de coca, y reducir las hectáreas a menos de 80.000 en 2023. Y no aflojar en cuanto a la ocupación por las Fuerzas Armadas de los territorios más vulnerables, sin fisuras y con transparencia.



LUIS CARLOS VILLEGAS