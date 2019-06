Otra tarea cumplida

Superados Santrich y su indagatoria, la Asamblea de la OEA, el grado de inversión si la Corte no tumba la ley de financiamiento; remendado el instructivo a la Fuerza Pública para bajar la calidad de la inteligencia de los operativos, dejada atrás la controversia sobre las objeciones a la ley de la JEP, queda la tarea de nombrar fiscal general, una vez la Corte Suprema llene sus propias vacantes.

Solo esa, porque la otra, la de disminuir los cultivos ilícitos, ha pasado su primera prueba de eficacia: 2018 es el primer año con reducción de cultivos de coca desde que en 2013 se disparó esa cifra con un crecimiento del ciento por ciento hasta 2015. Se desatendió el tema por ocuparse, el ministro responsable, de su propia campaña presidencial relámpago; ¡crecieron los cocales y se le esfumó la presidencia!



Nos tomó al presidente Santos y a su gobierno dos años para reformular la estrategia anticultivos ilícitos una vez la Corte Constitucional determinó la inconveniencia de la masiva aspersión aérea con glifosato; participó activamente Estados Unidos, al más alto nivel, y tuvimos sesión especial de la Comisión Bilateral para sellar el plan a 5 años, que con ellos se diseñó y se empezó a preparar al final de 2017 y a poner en práctica en 2018.



La meta consiste en reducir a la mitad en ese tiempo las hectáreas de coca, buscar otros métodos de erradicación con nuevas tecnologías, mantener niveles previsibles y plurianuales de cooperación norteamericana y, por supuesto, mejorar la interdicción en el norte del hemisferio y el Pacífico.



Duque y su mindefensa, Botero, han acogido el plan y lo han desarrollado aumentando recursos y personal, equipos y velocidad, tal y como se pactó. Que no haya crecido sino disminuido el número de hectáreas es muy buena noticia para Estados Unidos, para el gobierno pasado, para este y el siguiente, porque el plan va hasta 2023. Con esa visión que supera la coyuntura se puede vencer el más duro obstáculo que presente el oficio duro de gobernar. Ahora, el Presidente tiene todo el derecho a responder con cifras, propias de los Estados Unidos, entre otras cuestiones, a las dudas ofensivas del jefe de Estado norteamericano, morigeradas en estos días, cuando seguramente le contaron en Washington que el plan estaba funcionando. No botarle más corriente a la aspersión aérea, que es cara, peligrosa, demorada y ya probada sin éxito. Y esperar la medición oficial de hectáreas que es la de la ONU.



Es tiempo de salir del remolino. Humberto de la Calle ha propuesto un acuerdo sobre una legislación embrionaria de la paz que recoja futuro y no pasado. Que nos conecte más con lo internacional en materia de derechos humanos y de derecho humanitario y les dé a los acuerdos una identidad clara en el alma de los colombianos y en la obligatoriedad para comunidad internacional, gobiernos, congresos y cortes. ¡Pasar la página construyendo!



Este acuerdo, que parecería técnico, puede ser la ventana de esa gran concertación política y ciudadana que nos permita cómo enfrentar dentro de las instituciones los intereses nacionales más importantes, además de la paz: el regreso de la democracia a Venezuela, la negociación con el Eln, los pleitos de Nicaragua, nuevas caídas del nivel de pobreza y ampliación permanente de la clase media; crecimiento alto y estable, derrota de la corrupción, seguridad urbana, lucha final contra las grandes organizaciones del crimen, más descentralización regional, infraestructura moderna, reforma de la justicia, desatar con sensatez el nudo de prosperidad a través de recursos naturales y protección medioambiental. Solo por mencionar unos... Un gran acuerdo es posible. Hay que buscarlo, y ya.



LUIS CARLOS VILLEGAS