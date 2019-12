Nuestro desarrollo humano

Amartya Sen, en 1989, una década antes de su Nobel, insinuó la necesidad de medir el desarrollo con indicadores más humanos, que trascendieran el solo nivel de ingreso. El Pnud oyó y puso en marcha una medición global de la educación en los países, así como de la esperanza de vida y del índice de necesidades básicas insatisfechas (Inbi).



En América Latina, el pionero del Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue un ilustre peruano, Luis Taïs, representante de Naciones Unidas para la Región Andina. Fui su consultor entre 1989 y 1990, elaborando los inventarios de los indicadores nacionales y sugiriendo a los gobiernos los cambios para hacerlos más homogéneos y comparables. También, de los programas sociales en ese momento en práctica en toda la región.

Al terminar el tablero de indicadores que hoy se usa en el Pnud para el IDH, Taïs escribió a Nueva York: “Esta medición les ahorrará a los políticos muchas discusiones ideológicas sobre los planes y programas de desarrollo que se deben adelantar en América Latina, para lograr dar el salto a la modernidad”. Como en los Objetivos del Milenio, cada uno de los medidores tiene una matriz de temas y subtemas que hacen el análisis institucional, presupuestal, de eficiencia, de calidad y de cobertura.



Los 90 fueron en la región turbulentos, ideologizados, con gobiernos frágiles en el Cono Sur y con serios problemas de gobernabilidad en México, Perú, Ecuador y algo en Colombia, a los que se sumó luego Venezuela.



El IDH prácticamente desapareció del panorama regional como guía de las políticas públicas. Esa es la razón por la cual no hemos disfrutado suficientemente las buenas noticias recientes en este escalafón. No es de menor cuantía poder afirmar que Colombia ha avanzado del nivel medio a uno alto en materia de desarrollo humano: nos movimos en 30 años de un modesto 0,6 a un 0,761, ahora en compañía de Brasil, México, Costa Rica y Panamá.



Todos nuestros indicadores mejoran, con excepción de los embarazos de adolescentes, problema enfrentado en 2017. Bajó el Gini, y mejoramos en igualdad, aumentó la esperanza de vida, mejoraron el Inbi, la pobreza, los años de escolaridad, la atención médica y la igualdad de género. Queda, sí, mucho por hacer.



Se habla de nuevas desigualdades, potencialmente generadoras de exclusión social, derivadas de políticas y servicios medioambientales y de la oferta y cobertura masiva de tecnología; las dos exigen presencia del sector privado; un buen medio ambiente hace parte de la calidad de vida; tener acceso a una buena y barata red tecnológica para comunicarse y hacer emprendimiento e innovación es un imperativo en cualquier sociedad.



En ambos, Colombia viene mejorando, sobre todo en la regulación medioambiental hasta más allá de los parámetros internacionales; en materia de acceso a internet, se requiere mayor competencia que baje costos para familias de menores ingresos, pymes y emprendedores, y también para permitir más barata interacción financiera a través de las redes, lo que pone a los bancos, con poca competencia, nerviosos.



Por primera vez, Colombia está en el puesto 79 entre 180 países a los cuales se les mide el IDH, ya no en la segunda mitad, sino en la primera, y avanzando. Debemos mantener la presión ciudadana sobre los programas que distribuyen más rápida y eficientemente el crecimiento, y acompañarlos de trabajo político y social con las nuevas clases medias y los jóvenes, para que se empoderen no solo de las calles y la protesta, sino de la auditoría de esas políticas. Lo que hay que pedir es que se acelere e incremente el esfuerzo y se mire hacia atrás para aprender, no solo para criticar.



LUIS CARLOS VILLEGAS