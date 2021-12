Los jinetes del 22

Me decía un economista que el año entrante es de oportunidades. Que habrá muchas cosas nuevas para hacer e innovaciones para disfrutar. Quería decir que el 2022 será difícil, de incertidumbre, crisis y, sí, oportunidades.



Lejos del papel de Baba Vanga, la augur que consolidó su prestigio prediciendo el ataque “con pájaros de acero” a las Torres Gemelas, sí resulta útil puntualizar fenómenos y acontecimientos notorios de los próximos meses que incidirán en nuestras vidas. Son siete jinetes con colores apocalípticos:

El covid y sus variantes. No hay que ser Jennifer Doudna, la nobel en química de 2020 que descubrió la manera de editar vacunas novedosas contra nuevos virus, para entender que la espada del covid y sus variantes estará pendiendo en adelante sobre la humanidad. Las consecuencias sobre la confianza, estabilidad, crecimiento, empleo y precios mundiales han sido devastadoras. El dilema “cierre o muertos” volverá a presentarse. Los gobiernos tendrán que decidir sopesando lo que cada opción ocasionó en el funcionamiento político y económico. El cierre trajo protestas, recesión, aumento de pobreza y desempleo. La apertura en medio del virus y de los antivacunas trajo picos y muertes, inflación y recalentamiento de las cadenas de abastecimiento. Jinete amarillo.



La alta inflación. Casi nadie pensaba que Estados Unidos llegaría a niveles de precios no vistos desde los años setenta, cuando a Carter la inflación le costó su reelección. Cambiar la tendencia, dada la monumental inyección de liquidez puesta en marcha globalmente por recomendación del FMI, costará liderazgos, reelecciones, tranquilidad social y prestigio en las democracias. Jinete negro.



Los altos intereses. Hijos legítimos de la inflación, subirán aceleradamente hasta niveles no vistos en décadas. El misterio consiste en saber tempranamente si son la solución a unos precios que aumentan por presión de demanda acumulada y no aún por demanda nueva. La producción está recalentada por la recuperación rápida y no por nuevo crecimiento real ni nuevo empleo. Tasas altas serán devastadoras sin distingos para gobiernos y empresas. Jinete negro.



El riesgo del hambre. El alto precio del gas, bueno para los productores, es malo para los alimentos. La úrea y sus mezclas para fertilizar ya han multiplicado varias veces su precio y correlativamente lo han hecho los granos, proteínas y aceites. Bajarlos no es fácil ni rápido. A ello se suma la escasez de agua en varias zonas productoras de comida. Para Colombia será una gran oportunidad en su altillanura. Jinetes negro y blanco.



El riesgo de la guerra. Sigue la alta tensión. China, con Occidente y Japón; la Otán con Rusia; India y China en su frontera; migraciones reales y artificiales tocan las puertas del mundo; consolidación de los radicales de Afganistán e Irán; nueva tecnología militar que hace ver una dimensión inopinada del riesgo. Este ambiente se da con autoritarismo y debilidad de las democracias. Jinete rojo.



El regreso de las mayorías republicanas en Estados Unidos. Para las elecciones de noviembre, el fantasma Trump ronda activo. Cambios en las flacas mayorías demócratas traerían nuevas tensiones domésticas en Estados Unidos y en asuntos como Venezuela, Cuba, Rusia y China. Jinete blanco.



Los altos déficits y la alta deuda. En Colombia cabalgamos sobre los más altos déficits: el fiscal y el de cuenta corriente, es decir, la plata del erario y los dólares de los que disponemos son cercanos ambos al 7 % del PIB. El comercial, en el techo. La deuda total del país ronda el 75 % del producto. Atenderla al subir los intereses será un desafío mayúsculo. No habrá espacio para más gasto. Jinete multicolor.



Nuevo gobierno en Colombia. Tendrá la ardua tarea de domar estos potros al mismo tiempo. El próximo mandatario, sin tiempo para aprender ni para ideologías, tendrá que ser calmado, serio, experto, forjador de esperanza y buen marino en la peor tormenta del siglo XXI. Jinete blanco.



LUIS CARLOS VILLEGAS



(Lea todas las columnas de Luis Carlos Villegas en EL TIEMPO aquí).