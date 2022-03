Fuera de Ucrania

El tiempo pasa rápido: hace un mes se produjo la invasión a Ucrania y comenzó una guerra de duración incierta. En cuanto a sus efectos, nadie tiene dudas. Cuatro millones de refugiados, es decir, la décima parte de su población; las cifras son infladas o deflactadas sin piedad por unos y otros, pero hay varios miles de fallecidos, entre civiles y militares rusos y ucranianos, y varias decenas de miles de heridos; los bombardeos de las tropas rusas a centros comerciales, hospitales, escuelas y edificios familiares no cesan; ciudades sitiadas por el hambre y los tanques; precios de la energía por las nubes y su consecuencial aumento de los costos de fertilizantes y alimentos; interrupción del proyecto más importante de gas siberiano hacia Alemania. Hay protestas en Rusia.

También se mueven los terceros. India, ávida de petróleo y gas rusos, ha guardado silencio sobre el conflicto; no es para menos, dado su propio diferendo con China en el valle de Galwán con muertos en combate. También está su preocupación por los efectos que la Nueva Ruta de la Seda pueda tener sobre su área de influencia, especialmente Pakistán, donde cayó “accidentalmente” hace poco un misil recordatorio de que India es potencia nuclear.



Bielorrusia estrena una reforma constitucional que permite armas nucleares extranjeras en su territorio, y quiere entrar al baile en apoyo a Rusia.



Japón fue notificado por Putin de la suspensión de negociaciones de un tratado de paz bilateral sobre la mesa desde 1946. En el papel todavía están en guerra...



China juega sus cartas como protagonista, deja devaluar el rublo treinta por ciento y se niega a convertir a dólares las reservas rusas en yuanes, en momentos en que la mitad de los ahorros del Banco Central ruso están congelados por la sanciones; no ha querido Pekín reemplazar a Airbus o a Boeing en el suministro de repuestos suspendido a Moscú; y Xi se ha negado a financiar a Putin con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura para sustituir el flujo del Banco Mundial, hoy prohibido. China se muestra como definitoria de la paz mundial sin ofender, sin ostentación y con cara mediadora. Xi habla con Putin y oye a Biden por horas, mueve su diplomacia y su máquina de propaganda global. Tiene la gran oportunidad de subir en el escalafón de influencia sin disparar un tiro, dados la debilidad política de la Otán, la demora de Putin en la victoria y el vistoso papel de Zelenski.



Por su parte, Europa decide en Versalles, ¡oh ironía!, aumentar su presupuesto militar al dos por ciento del PIB y preparar numerosas fuerzas de reacción inmediata además de las ya desplegadas por EE. UU. Suiza abandona su neutralidad centenaria. Alemania duplica su gasto militar, mayor que el dos por ciento del PIB, unos cien mil millones de dólares, equivalentes a un cuarto del PIB de Colombia; además, en pleno gobierno socialdemócrata, rompe sus años de marginamiento de la carrera de suministros de armas y embarca más de medio millar de misiles rumbo a Ucrania. La Thatcher dijo el día de la caída del Muro de Berlín que esperaba con angustia que la reunificación en el futuro no fuera el regreso de Alemania a las guerras.



Boris Johnson compara al pueblo ucraniano, resistiendo a Rusia, con el “bravo pueblo británico que resistió a la UE con el voto del ‘brexit’ ”. ¡Hay insania en la política!



Biden aprobó ochocientos millones de dólares en ayuda, movida bipartidista muy interesante y rápida; ataca a Putin en medios y redes, pero no acude a la amenaza militar por fuera de la Otán; visita Polonia, al G-7 y la Otán, como muestra de determinación si alguno de sus aliados fuese atacado; también tienta a Maduro con compras de petróleo y a Cuba con reapertura del Consulado en La Habana.



Ojalá esté ya en curso una negociación para evitar la tercera guerra. Y la cuarta con palos y piedras, como decía Putin hace poco recordando a Einstein. Que logren parar la guerra el Vaticano, la ONU, China o EE. UU. es lo de menos: el deterioro de la situación global es acelerado y peligroso.



LUIS CARLOS VILLEGAS



