¿En qué anda Boric?

El cambio en Chile de derecha a izquierda no es novedad después de la dictadura. Ha habido alternancia, reelección no inmediata de distintos signos y, en general, buen prestigio de los presidentes, unos con más que otros. Parecida a Merkel, hubo una distinguida dama en la presidencia, hoy líder de la defensa de los derechos humanos en la ONU.

Es una democracia que funciona con defectos y virtudes y que ha producido prosperidad y libertad para los chilenos, estabilidad para los empresarios, empleo para los trabajadores y apertura al mundo del siglo XXI con una amplia política exterior que coloca a ese país en Occidente, con los mayores nexos en Asia y el Pacífico que pueda mostrar una nación del sur. Chile está, a diferencia de Brasil, en la puerta del desarrollo; va hacia un estado de bienestar abierto más que hacia la plena competencia individual y privada.



Violentas y concurridas protestas sacudieron el final del año 2019. Casi una veintena de muertos dejó la ‘Primavera Chilena’, que se prolongó hasta marzo de 2020. En el centro de la protesta estaba la exigencia de una constitución que garantizara derechos y remplazara la carta de la era Pinochet. La educación superior gratuita era la segunda petición. También el reconocimiento de los pueblos indígenas y la no participación en el Acuerdo Transpacífico de 2016 (TPP11).



En cuanto a los derechos, Chile construye la nueva Constitución mediante una Convención que los plasmará; la educación se reforzó en la etapa universitaria y técnica; denunciado por Trump al sacar a EE. UU. de ese instrumento, el TPP11 está en mora de ratificación en Chile; el reconocimiento de los indígenas se ha abierto paso en una sociedad que negó su existencia por generaciones. Hay extremistas, pero no son decisorios.



Gabriel Boric, con novia y perro, sin casa propia, joven, visitó la Convención Constitucional y dijo que no quería una carta “partisana”, sino una para todos los chilenos. El anuncio calma preocupaciones, sumado a la visita que hizo a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), donde se mostró moderado al proponer que “la ciencia sea nuestro nuevo cobre” y que se logren acuerdos amplios con el sector privado para las reformas que emprenderá con gradualidad. “Todo cambio debe tener un tiempo en democracia, y yo soy un demócrata” dijo. Las expectativas mejoraron para una coalición que dé gobernabilidad en el Congreso y en la calle. Ya se reunió con Chile Vamos, los partidos de oposición. El gabinete inmediato dirá si sus asomos de moderación son una prueba de inteligencia y madurez, o el prólogo de la historia ya vivida con Allende, en medio de la Guerra Fría que padecemos hoy como en el 73.



Con Piñera ha tenido desencuentros dentro de una relación que parece cordial: la visita conjunta a Colombia, de la cual se desmontó diciendo que la prioridad era conformar su equipo, y la licitación para adjudicar el 2 % del litio probado en Chile, materia prima de baterías y pilas, adjudicada a una empresa china y a otra local, dejando por fuera a grandes productores mundiales. Boric dijo que estaba muy cerca de las elecciones y que la revisará.



Mientras Misael Pastrana, conservador, recibió hace 50 años en Bogotá a Allende, socialista, para consolidar una alianza que hoy es fuerte en lo bilateral y en la Alianza del Pacífico, ahora Bolsonaro no irá a la posesión de Boric, para mostrar diferencia con Lula. Ojalá incautos no acojan esa mezquindad. En política, el mal que hagas a tu antecesor te lo hará tu sucesor.



Colombia superó el debate constitucional sobre derechos fundamentales, etnias, independencia del banco central, etc. Avanzamos en aborto, eutanasia, matrimonio igualitario, diversidad sexual y gratuidad educativa. Falta que aparezca una figura presidencial fresca que pueda hacer con gradualidad las necesarias reformas. Un líder serio, sin populismo, con maneras, cercano a la gente y ajeno, él y los suyos, a la corrupción y al odio.



LUIS CARLOS VILLEGAS



