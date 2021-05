Dos tesis para revisar

En cabeza del Presidente de la República están el mantenimiento y la recuperación del orden público y la dirección de las relaciones exteriores, cruciales para la defensa del interés nacional. Ambas hacen parte de la esencia íntima del Estado. El acierto en su manejo y el adecuado uso de las instituciones pertinentes resultan primordiales para la unidad de la nación y el fortalecimiento de la democracia.

La Constitución les ha otorgado las más caras instancias: al orden público, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; a las relaciones exteriores, la Comisión Asesora y la red de representaciones personales del Presidente en embajadas y delegaciones. Cada uno tiene un poderoso ministerio a su servicio, para aplicar las políticas definidas por el jefe de Estado.



Se ha debatido si, terminado el conflicto con las Farc, es hora de trasladar la Policía al Ministerio del Interior, crearle un ministerio propio o abrir en dos viceministerios la cartera de Defensa. A favor, se ha dicho que la unidad funcional en las Fuerzas Armadas, con altos oficiales que ascienden y se educan juntos, debe dar paso a una jerarquía propia para los militares y otra, más civil, para la Policía. Los primeros entonces se dedicarían a la defensa de amenazas externas y, en casos extremos, de las internas que pongan en peligro la unidad y el funcionamiento del Estado social de derecho.



Se agrega que separar el cuerpo militar castrense del civil policivo redundaría en un mejor entendimiento de los nuevos tiempos en materia de protesta social, redes, reivindicaciones juveniles, migrantes, derechos de la mujer y de los niños, lucha contra la corrupción y ciberseguridad. Cada institución en su campo, la Policía actuando casi siempre individualmente y los militares, casi siempre, de manera colectiva.



En contra, se ha dicho que la situación de seguridad aún no permite que Policía y Fuerzas Militares actúen bajo diferentes templetes y que su colaboración debe ser permanente y obligatoria, no opcional. También se ha alegado que separarlas conllevaría una acelerada politización de los mandos, crisis que capoteamos ya en la primera mitad del siglo XX. Por denuncias sobre exceso del uso de la fuerza en tiempos recientes, se ha propuesto la reforma de la Policía, sin que nadie hasta ahora considere que debe dejar de ser ‘nacional’ para pasar de nuevo a las regiones. Es un asunto crucial que está en ebullición en las democracias occidentales, empezando por los federados Estados Unidos y México.



Ahora bien, la Comisión Asesora siempre ha funcionado para apoyar al Presidente; los expresidentes, como miembros por derecho propio, saben a cabalidad lo importante que es mostrar ante el mundo, especialmente a los vecinos, un frente unido. Como su secretario, he sido testigo de ese apoyo.



Me preocupa que avance la tesis de que el orden público es responsabilidad de los gobernadores y alcaldes y no del Presidente. Así lo han insinuado en estos días de paro el Gobierno y el Ministerio Público, el primero “dando instrucciones a las Fuerzas Armadas para que colaboren con las autoridades departamentales y municipales para el restablecimiento de la movilidad” y el segundo amenazando a esos mandatarios con abrirles investigación por no desbloquear. El desbloqueo de vías nacionales, con consecuencias nacionales, es del Gobierno Nacional. La cantidad de fuerza por aplicar es del Presidente. No de los gobernadores y alcaldes, que aunque son autoridades de policía, no tienen mando militar ni capacidades locales para las operaciones o para las soluciones. Delegar es evadir la responsabilidad política primaria de mantener y restablecer el orden público.



Y la otra tesis, una Comisión Asesora de RR. EE. sin los expresidentes, es la renuncia a uno de los apoyos más poderosos en la dirección de la política externa que debe ser de unidad, no de división inane.



Se reforman las instituciones para remozarlas y fortalecerlas. No para desmantelarlas.



LUIS CARLOS VILLEGAS