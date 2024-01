Vecino enojoso

El vecindario es la primera red social. La comunicación veloz tiende a disminuir su influjo en los jóvenes, quienes prefieren una persona extraña que conocen en las redes por casualidad, o por interés de ella, a interactuar con los vecinos. En geopolítica, el vecindario sigue siendo trascendente para el territorio, la nación y la seguridad primaria de los países.

Ecuador está en crisis. Viene del retiro del Presidente y de la elección de otro para un período corto, coyuntura que empeora con la arremetida del crimen organizado, que prueba tener músculo, armas, plata, conexiones internacionales y capacidad de amedrentar. La suerte de Ecuador es la nuestra, con responsabilidades: al perseguir al crimen organizado en Nariño, Caquetá, Putumayo y Cauca los primeros veinte años de este siglo, sus estructuras se fortalecieron al otro lado de la frontera, dejando en Colombia el trabajo delincuencial de campo, léanse coca, amapola y armas. Pero la planeación, el recaudo y la infiltración del Estado para extorsionar pasaron a Ecuador y Perú; y para traficar por el Pacífico hacia Centroamérica, México y EE. UU., pasó a Ecuador con jefes y lavaperros entrenados por mafias colombianas y mexicanas.

Debemos mirar qué presos de los deportables nos interesan judicialmente y ayudar a coger a ‘Fito’, sus secuaces y colegas. Fortalecer el Estado de derecho y la Fuerza Pública en Ecuador es de nuestro interés, por encima de toda consideración ideológica. Una resolución farragosa y burocrática de la CAN no va a resolver el problema. EE. UU. por lo menos manda a Quito, con protesta de Maduro, a la jefa del Comando Sur, general Richardson, y dos altos funcionarios de la Casa Blanca. Nosotros, ni una pinche misión del Congreso.

En Perú, la debilidad de los sucesivos presidentes, primeros ministros y medio centenar de ministros en poco tiempo paralizó por fin el crecimiento económico. Apoyar a Perú, en estado de emergencia, es de interés nacional.

Venezuela sigue embarcada en la guerra propagandística contra Guyana por el Esequibo, y contra la oposición por el poder. A pesar del petróleo caro, el país no progresa y su hiperinflación en moneda local solo se mitiga con la dolarización generalizada, la misma que propone Milei, quien ahora surge como ofensor indebido que ojalá se calme. Las sanciones de EE. UU. no regresarán pronto; lo que acontece con el petróleo en el Medio Oriente pesa más que las decisiones de Maduro sobre la oposición. El Eln sigue allí como en casa, y el narcotráfico, aéreo y por mar, hace su agosto. Cooperación de Venezuela en el control del crimen organizado y del Eln es lo menos que debería exigir el Gobierno para apalancarse en las mesas de negociación, y Petro dejar el afán por lavarle la cara al fracasado chavismo.

El Salvador va para otra gran represión con la reelección de Bukele, que hoy unos ven exitoso y otros riesgoso. Ya le casamos pelea, cuando algo podríamos ayudar y hasta aprender.

En Guatemala, fuimos guardaespaldas del débil presidente Arévalo y no un país ajeno a peleas internas. A Honduras la acusamos de ser “verdadera beneficiaria de la droga”. Con Costa Rica y Panamá tratamos poco. Vivimos ansiosos de tratar, eso sí, con Nicaragua.

Petro, a diferencia de Lula, no valora el vecindario. Pero, como él, supone su propia superioridad política. Ve a Ecuador como un problemita que ya se resolverá. Reta al Gobierno peruano. Trina contra Centroamérica. Olvida que somos renovados productores e impasible ‘hub’ logístico de la migración ilegal. También, que Venezuela y Ecuador declararon el estado de emergencia con consecuencias sobre la Paz Total y regional.

No servimos a ecuatorianos, peruanos, o centroamericanos salvo para ofenderlos. La diplomacia no significa tragarse enteros a los copartidarios y rechazar de plano a los que no lo son.

Pelearemos con Paraguay, aliado desde la guerra de la Triple Alianza, por querer acoger unos Panamericanos que parece no celebraremos nosotros, por incapaces.

Somos un vecino enojoso, con un presidente querulante.

LUIS CARLOS VILLEGAS

