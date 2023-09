Trump en campaña judicial

El andamiaje institucional de Estados Unidos está a prueba. Las capacidades militares son retadas a lo largo y ancho del planeta. Su diplomacia bilateral y multilateral funciona bajo presión. La economía, con los niveles de desempleo más bajos, la inflación atemperada y un dólar fuerte, no tiene confianza de consumidores ni inversionistas. El debate tímido sobre armas y tiroteos, con numerosos muertos y heridos, especialmente jóvenes, no mueve a los ultralibertarios. Los migrantes, fuente histórica de crecimiento del país, hoy están reducidos a un estatus de ilegalidad que permea desde la Patagonia hasta Boston.

Siendo EE. UU. primeros en ciencia, investigación y creación de empresas, siéndolo pronto en semiconductores (o chips), tienen a sus más importantes universidades en aprietos por falta de primíparos: los jóvenes encuentran trabajo bien remunerado sin diploma. Los casos de exclusión racial y de odio por parte de supremacistas blancos suceden; en algunos estados los temas raciales, de género, de libertad religiosa y sexual se han radicalizado más y empiezan a afectar el valor de la propiedad raíz en zonas que eran abiertas a los movimientos internos de familias. Sigue la pelea por la financiación del Gobierno nuevamente en riesgo de cerrar operaciones.

Las encuestas revelan que Trump aumenta su favorabilidad cuando le imputan cargos penales. Es con frecuencia. Trump tiene cuatro imputaciones para juicio por 92 delitos, la mayoría derivados de su visión, igual a la de todos los autoritarios, de que la presidencia tiene poderes absolutos. Su foto para el prontuario sirvió para imprimir pocillos de café, camisetas, cachuchas y pegatinas que han alcanzado ventas millonarias. La mayoría de los republicanos, no todos, cree que los juicios de su ex son políticos, no penales; que Trump es un mártir, no un confeso que quiso robarse las elecciones, sobornar y alentar un golpe de Estado contra la democracia que él presidía; tampoco que haya forzado a mujeres para tener sexo o que haya inundado el garaje de su casa para hacer desaparecer documentos secretos.

Su abogado, el exalcalde Giuliani, héroe de las Torres Gemelas hace 22 años, está fichado por delitos electorales y nadie lo quiere. Asesores de Trump han testimoniado confirmando la voluntad del jefe del Estado de cambiar los resultados de las urnas, de esconder y tratar de destruir archivos clasificados. Su vicepresidente Pence no solo se alejó de su jefe, sino que es ahora su duro competidor por la nominación republicana, peleada además de Trump y Pence, por una mujer, dos gobernadores, un indioamericano biotecnólogo desconocido, un senador y dos exgobernadores. Kim Jong-un y Putin están esperanzados en la victoria de Trump, igual que los conservadores británicos, Milei en Argentina y Bukele en El Salvador.

Biden, débil y desgastado, ha demostrado sabiduría en el manejo de la invasión rusa a Ucrania sin involucrarse directamente, pero sin ceder. Debe destacarse su rol en el afianzamiento de la relación con India y Turquía, en poner cara a China sin renunciar a la diplomacia tradicional ni económica, en insistir en la paz con Irán, en fortalecer la Otán con Suecia y Finlandia como nuevos miembros y en persistir en instancias como el G-7 y el G-20. La economía marcha bien por el momento, aunque la gente no lo reconozca. Los encuestados se preocupan por su avanzada edad (casi 81). Algunos demócratas dudan de su legitimidad política. Para rematar, los líos judiciales de su hijo Hunter relacionados con negocios ilegales en China y Ucrania, evasión de impuestos y tenencia irregular de armas, no despejan el camino de la reelección hasta el punto de abrir paso a un juicio al presidente, en un Congreso donde las mayorías están repartidas y son precarias. La vicepresidenta no seduce.

En EE. UU. instituciones y partidos están bajo presión. Los ciudadanos son atacados por el autoritarismo populista. ¿A quién se parecen?

LUIS CARLOS VILLEGAS

