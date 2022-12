Golpes, de moda

De nuevo sorprende el hado. Pensábamos que con EE. UU., Europa y Latinoamérica como faros de las libertades la manera de elegir gobiernos, controlarlos y terminarlos estaba fincada en protocolos democráticos, un Estado de derecho con poder balanceado y una comunidad internacional dispuesta a defender esos valores. “La vida te da sorpresas”, dice la sabiduría salsómana.

Están de moda los golpes de Estado en esas partes del mundo. En Alemania las autoridades detuvieron a 24 de 50 conspiradores contra la Constitución Federal, incluidos un conspicuo exmiembro del Parlamento, un ruso y un noble de la Casa de Reuss. La derecha extrema alemana vuelve, de la mano de Rusia y de Qanon, a los vicios de la primera mitad del siglo XX y, antes, a las vicisitudes del Imperio alemán.

En Perú cae el Castillo de naipes, montado por el populismo étnico y seudosocialista para actuar corrompidamente sin ninguna vergüenza y con la más abierta incapacidad política y técnica. Pasa a la historia el sexto gobierno defenestrado en un año como el que más ministros ha cambiado, seguido en ministros de Hacienda por el Reino Unido.

Castillo sufrió embates de la oposición, algunos sin razón. Pero, en general, labró su final malbaratando el erario público, desinstitucionalizando al Perú en lo político y en lo económico, desarticulando a militares y policía. Disfrazó de impaciencia progresista un golpe de Estado que le permitiera sacar adelante sus reformas, su ‘cambio’, sin el estorboso Congreso que no aceptó sus caprichos y puso los ojos en los desafueros penales del Presidente. Intentó cerrarlo. Los congresistas no se dejaron. Lo destituyeron. Nombraron en su remplazo a la compañera de fórmula, primera mujer Presidenta, y hoy el flamante Castillo de sombrero alón y alegando dopaje, en medio de protestas crecientes y llamado a nuevas elecciones, permanece detenido por violar la Constitución después de impedir su fuga hacia la embajada de México. ¡Qué tradición la de Lima para presidentes asilados! Perú funciona a la italiana, sin gobierno, sin que eso importe mucho, y con una economía acostumbrada a las crisis del Rímac, pero no inmune a los huracanes globales.

En Brasil, Bolsonaro no acepta los resultados electorales y tolera el pedido de golpe militar que sus seguidores reclaman en la calle. Al mismo tiempo, simula con Lula un empalme que está por verse si realmente transmite la realidad de una economía estancada y una institucionalidad fatigada y sin confianza pública. La derecha no acepta las reglas y la izquierda no genera esperanzas. Esa es la mezcla política ideal para la polarización y la parálisis brasileñas o de cualquier democracia.

En EE. UU. cada día salen a la luz nuevas pruebas del golpe que Trump patrocinó. Qanon inspira testimonios, aparecen documentos secretos robados y órdenes de no actuar contra los golpistas. Se recuerda la invitación a los generales para acabar con la Constitución de Filadelfia. No salen del atolladero político.

En Argentina, país de 14 dictadores en un siglo, no se sabe si la final de la Copa Mundo ayudará a asimilar tranquilamente la sentencia contra la inmarcesible vicepresidenta Kirchner, condenada a cárcel por coimas en una defraudación de mil millones de dólares al tesoro. No podrá lanzarse en el futuro, ni de la cornisa de la Casa Rosada.

Son decisiones en principio institucionales en las que Colombia no debería inmiscuirse y menos el jefe del Estado.

Es error creer que el reluciente Eje Latino, por ser de izquierda, está exento de las reglas democráticas. Cae el gobierno en Perú, se debilitan los de Argentina y Brasil, México no mejora y Chile se atora.

Colombia podría liderar la región con conocimiento y prudencia. Con trinos ojalá solo de la Cancillería de San Carlos que no hurguen en los asuntos internos ajenos, y apoyados en embajadores que velen por la salud personal y política de los jefes de gobierno antes de anunciar visitas presidenciales.

LUIS CARLOS VILLEGAS

