Finlandia y Suecia, a la Otán

La ‘finlandización’ se hizo popular en 1961 como fórmula para lograr relaciones estables entre la RDA y la RFA. Tomada del pragmatismo finés en su relación con la URSS durante la Guerra Fría, es un proceder internacional neutro y monitoreado que permite libertades internas.

Finlandia rechazó el Plan Marshall, la membresía de la Otán inicial y el ensanche desde 1991. No quiso entrar al Pacto de Varsovia porque no olvidó la anexión imperial rusa permitida al zar por Napoleón, que duró un siglo, contra la cual Suecia peleó sin éxito y perdió ese territorio en 1809. Salieron los rusos solo porque el desgaste de la Revolución rusa del 17 le impidió a Lenin un año después reaccionar para evitar la independencia del ducado, que era sueco, adscrito por la fuerza a la Corona zarista y por herencia a los bolcheviques. En 1939 Stalin declaró la guerra preventiva a los fineses, quienes sacaron de nuevo a los rusos en dos meses de resistencia feroz, como hoy los ucranianos. Con este antecedente, Finlandia luchó contra Rusia al lado de la Alemania nazi durante casi toda la II Guerra Mundial. En 1948 firmó tratados de amistad y neutralidad con la URSS que dejaron de regir en el 92 con la caída del comunismo. Remplazados por otros que mantenían la neutralidad, se apaciguó el oso nostálgico de fronteras imperiales.



Finlandia, de derecha hasta los ochenta, inició coaliciones moderadas lideradas por el PSD y los Verdes, hoy en el gobierno. En Colombia se discutió poco sobre si la finlandización era la mejor manera de relacionarnos con Venezuela una vez tomó la decisión de salir de Occidente y aliarse con Rusia, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Irán y compañía. Con los desarrollos en Europa y en la Casa Blanca, no es una opción. Hay que mantener comunicación lacónica, sin concesiones, ser fuertes y alineados en lo militar y pragmáticos comercialmente.



Suecia es miembro de la UE, pero no del euro. Rechazó ser parte de la Otán y desarrolló una industria militar propia de alta tecnología y abundante pie de fuerza, útil para su defensa a altísimos costos. No ha podido ser expandida de manera global precisamente por la falta de economías de escala en equipos y repuestos. Suecia era “neutral en la guerra y no alineada en la paz”. Lo cumplió a cabalidad por décadas, ayudando a procesos nacionales e internacionales de solución pacífica de conflictos y construcción de ambientes más seguros. Ello no la libró de una violencia interna que terminó en asesinatos, entre otros de un primer ministro y de una canciller, ni de actos terroristas que ponen en cuestión la política de asilo que practica con Oriente Medio, y hay protestas violentas de locales contra inmigrantes. Ahora como miembro de la Otán, podrá vender sus aviones y demás.



La una vecina terrestre de Rusia y la otra marítima, Finlandia y Suecia deciden pedir su ingreso a la Alianza como secuela de la invasión de la Madre Rusia a otro país que considera suyo: Ucrania. Como los aplicantes pertenecen a la historia imperialista del Kremlin, han concluido que peligran su identidad nacional e intereses; prefieren alinearse en la Otán a ser borrados de la historia futura. El anuncio puede ser una finta para presionar una negociación, sobre todo con los rumores de que Putin tiene leucemia. Pero la decisión, ampliamente aceptada en el seno de esas sociedades, sumada a la nueva postura militar de Alemania y de parcialidad económica de Suiza, reedita la geopolítica y generará reacciones de Rusia.



Los cinco escandinavos pacifistas y socialdemócratas van a la Otán, como paso decisivo contra la ambición rusa: la paran o globalizan la guerra.



Turquía, en tanto, exige que Finlandia y Suecia dejen de apoyar a los kurdos y le levanten el embargo militar que le impusieron en 2018, antes dar el visto bueno para aplicarles el artículo 5.º sobre Defensa Colectiva del Tratado Atlántico. Se mueve el andamio mundial y aprovechan quienes tienen política exterior.



