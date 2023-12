Espías en Navidad

Por estos días, libros fantásticos, cuentos cortos, entremeses divertidos o una cursi reflexión motivacional entretienen al borde de la piscina, en la playa o mientras titilan en casa las luces multicolores de Navidad y Reyes. No pueden faltar los de espías, personajes que atraen por su capacidad de engaño y traición; su doble vida; las peligrosas aventuras que trae el servicio a dos señores, a veces a tres. Sus actos cambian la historia, no salen a la luz, no son casi nunca premiados ni castigados. Absorben información estratégica y táctica y, más recientemente, recogen conocimiento tecnológico de punta, público o privado, que puede alterar el orden económico mundial.

Los servicios de inteligencia son mejores en el mundo desarrollado que en los países pobres. Sin embargo, casi siempre estos gastan más de lo que debieran en espiar a sus enemigos internos o externos, porque casi siempre también, allí el Estado es más autoritario y menos transparente.



A los oficiales de la cúpula de las Fuerzas Armadas que tuve el honor de orientar, les dije en junio de 2018: “La inteligencia es una herramienta que no es legítima, no es transparente, sino en democracia y solo para su defensa. En autoritarismo, la inteligencia es una herramienta para mantenerse indebidamente en el poder. En democracia previene ataques internos o externos a su buen funcionamiento soberano, a sus controles, a su preservación como mecanismo donde nadie se perpetúe en el poder. Por eso es secreta y debe serlo supervisadamente”.



Cuba es un caso apodíctico. Sus exiguas finanzas impiden abastecer de alimentos, medicinas o educación de calidad a la población, que sigue emigrando ilegal y masivamente. Aun así, destina recursos ingentes a su G2 o DI, inteligencia heredada de la URSS (en La Habana, uno de los más grandes edificios es el de la inteligencia soviética, abandonado) y de la Stasi alemana, hoy a la altura de la CIA, que espía en Cuba, del SVR, el MI6 o de las agencias chinas. Tiene tecnología de punta para producir el “síndrome de La Habana”.



El FBI detuvo a Víctor Manuel Rocha, diplomático de carrera de EE. UU. nacido en Colombia, embajador en Bolivia, director de Latam en el Consejo de Seguridad Nacional y miembro de importantes centros de pensamiento. Se paseaba por la región con aires de superioridad como todos sus correligionarios, ofreciendo su narrativa anticastrista, de derecha furiosa, luego seguidor de Trump en la campaña y en el Gobierno. Lo conocí cuando Samper en Bogotá, donde expresó sus premoniciones sobre la toma del poder por el comunismo en Colombia, Venezuela y Centroamérica. Compartió temores sobre el ascenso marxista en Brasil, Argentina y Chile si no se tenía mano muy dura. Y vaticinó un triunfo militar de las Farc.



En vez de ser profeta del Departamento de Estado, ¡lo era de Cuba como espía indetectado durante 42 años! Del mismo corte de los “cinco cubanos” apresados en 1998 y de Ana Montes, infiltrada 17 años en la CIA para las operaciones en América Central, detenida en 2001 y libre desde enero.



Muchos agentes cubanos trabajan por convicción; muchos en el resto del mundo, por dinero. Un exdirector de la Agencia dijo que no le sorprendía lo de Rocha: Cuba “tiene una de las tres mejores inteligencias del mundo”, especialmente buena en materia de paciencia.



Se dice que Venezuela ha mantenido el régimen chavista por la capacidad cubana para sofocar alzamientos civiles y militares. En el asunto del Esequibo incidirá Cuba, sedienta de crudo, compitiendo con EE. UU.



Se afirmó que el G2 introdujo al país especialistas en paros y bloqueos para influir en las elecciones de 2022. Más allá de si lo hicieron o no, son capaces.



Ojalá se sepa si hay asesores cubanos en nuestra Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuántos son, a qué se dedican y cuánto han avanzado en sus misiones. Con Petro, además de su autoritaria nostalgia por la RDA, hemos entrado en el torbellino de Le Carré y de Furst.¡Felices fiestas!