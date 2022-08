Escándalos anglosajones

Que los malos manejos en política y administración pública son exclusivos de las repúblicas bananeras se dijo por años. Aunque no era cierta la exclusividad, las democracias de países desarrollados sobrevendieron su pureza para tener un más influyente rol en la globalización. Reglas de juego, transparencia, seguridad jurídica, compromiso con valores y creencias y ‘accountability’ eran los atributos irrenunciables del acontecer político. A los del sur tropical se nos tildaba de deshonestos, institucionalmente débiles, económicamente frágiles y socialmente inequitativos. Los golpes de Estado eran nuestro exclusivo terreno de innovación. Los escándalos, nuestra especialidad. Los abusos de poder, nuestro pecado.

El Reino Unido atraviesa momentos tropicales. No solo padece olas de calor y sequía peligrosas. Su sistema parlamentario, su monarquía y su credibilidad en el “mundo libre” viven momentos de desafío. Alexander Boris de Pfeffel Johnson, admirador de Pericles y primer ministro (PM), renunció ante el Parlamento telegráficamente y en español: “¡Hasta la vista, baby!”, dijo. Después de ser alcalde de Londres y canciller polígloto, enamorado y padre prolijo dentro y fuera de sus tres matrimonios y variados ‘affaires’, ascendió a la jefatura del Partido Conservador ganando abrumadoramente las elecciones generales de 2019. Como PM aceleró lo decidido sobre el ‘brexit’ en el referendo de 2016, logrando la separación de la UE en 2020. Los escándalos durante su mandato derrumbaron el apoyo popular que este despeinado dirigente británico había logrado, especialmente entre los jóvenes. Primero pidió con engaño a la reina Isabel prorrogar ilegalmente el Parlamento, lo que fue tumbado por la Corte Suprema, avergonzando a la casi centenaria soberana. Luego se gastó US$ 300.000, aportados por un donante conservador, en la remodelación de su apartamento, por lo cual el partido fue multado. Después cabildeó para evitar la suspensión de uno de sus copartidarios por tráfico de influencias. Y para literalmente rematar, organizó saraos con mucho alcohol y asistentes de su gabinete, entre ellos el ministro de Exteriores Sunak, en momentos en que Inglaterra estaba aislada por el covid y la reina enterraba en soledad a su marido. Mr. Pincher, segundo en el partido, dimitió también al comprobársele mal comportamiento, ebriedad y acoso en una de esas parrandas. Lo siguieron Sunak, quien sería aspirante frustrado a sucederlo, y el minsalud. Los ‘tories’ terminaron exigiendo el cambio de timón.



Quien hoy parece más opcionada para primera ministra, la actual canciller, Liz Truss, es un camaleón: defensora de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea hace unos años, hoy es defensora del ‘brexit’; partidaria de abolir la monarquía, como posible jefa de su partido la defenderá; apoyó la legalización de la marihuana, pero dará marcha atrás; pidió subir los impuestos, y ahora su campaña ofrece bajarlos. Es decir, el populismo tropical en su más pura expresión, generando incertidumbre frente a Ucrania, China, Rusia, EE. UU., la UE y el Pacífico.



¿Regresará Johnson después al número 12?



En la prudente y sólida Australia, el actual PM, Albanese, acusa a su antecesor Morrison de “ejercer secretamente otros dos ministerios”, Salud y Hacienda, con autorización del gobernador delegado de la Corona y a escondidas de los ministros titulares. Resultado: dos presupuestos en cada cartera; con control solo de uno. ¡Esa no se le había ocurrido ni al senador Castaño!



Lo de Trump no cesa: golpista, espía internacional, derrochador de dineros de los financiadores republicanos y acosador son los cargos formales e informales que enfrenta. Se presentará nuevamente a la candidatura y está haciendo todo el esfuerzo para ganar antes las elecciones de noviembre.



Sería buena hora para demostrar que en Colombia podemos estar lejos de tales comportamientos porque están funcionando controles y justicia. Y sobre todo porque hay buen ejemplo y delicadeza.



LUIS CARLOS VILLEGAS



